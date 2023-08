US Open, tabellone femminile: notizie e pronostici lunedì 28 agosto

US Open, nel day 1 dell’ultimo Slam dell’anno scendono in campo le tenniste della parte alta del tabellone: notizie e pronostici.

Iga Swiatek, numero uno al mondo e campionessa in carica dello US Open, inizia oggi la sua difesa del titolo a Flushing Meadows. La polacca lo scorso anno riuscì ad aggiudicarsi il suo primo torneo del Grande Slam su una superficie diversa dalla terra battuta, imponendosi in finale sulla tunisina Jabeur. Stando alle quote dei bookmaker confermarsi, per lei, non sarà affatto semplice: stavolta, infatti, la concorrenza è più agguerrita.

Sul cemento non è dominante come sul mattone tritato, ma a New York dovrebbe esordire con una vittoria comoda ai danni della svedese Rebecca Peterson, numero 86 al mondo. La scandinava, francamente, non sembra avere alcuna possibilità contro la numero uno indiscussa del ranking Wta, che con ogni probabilità chiuderà la pratica in due set lasciando pochi game all’avversaria. Nella Grande Mela va invece a caccia di riscatto Elena Rybakina, la cui estate finora non è stata entusiasmante.

La naturalizzata kazaka non è riuscita a difendere il titolo a Wimbledon. E recentemente un problema fisico le ha impedito di continuare a giocare nel torneo di Cincinnati. Insomma, non è al 100%, ma l’ucraina Marta Kostyuk è tutto sommato un’avversaria alla portata e difficilmente troverà un antidoto ai colpi potenti della numero 4 al mondo. Riscende immediatamente in campo la spagnola Sara Sorribes Tormo, che nel fine settimana ha conquistato il suo secondo titolo nel circuito principale, a Cleveland. La stanchezza, tuttavia, potrebbe giocare un brutto scherzo contro l’esperta Anhelina Kalinina: non è da escludere che la nativa di Nova Kachovka riesca a sovvertire i pronostici.

Ostacolo Juvan per la Cocciaretto

La slovacca Anna Karolina Schmiedlova dieci giorni fa ha raggiunto le semifinali del Wta 125 di Barranquilla e dà l’impressione di essere più in forma dell’ucraina Baindl.

Anche in questo caso potremmo assistere ad un ribaltamento. Nel tardo pomeriggio italiano toccherà anche alla numero uno d’Italia Elisabetta Cocciaretto, impegnata contro Kaja Juvan, numero 145 al mondo. Non una partita semplice per l’azzurra – eliminata al primo turno a Cincinnati – che in ogni caso parte coi favori del pronostico. Compito decisamente più arduo invece per Jasmine Paolini: la toscana, che ha fatto molto bene a Toronto scalando ulteriori posizioni in classifica, dovrà vedersela con la lettone Jelena Ostapenko, in un incontro quasi proibitivo. Di rientro da un lungo infortunio, Ajla Tomljanovic punta a riprendersi la scena: l’ungherese Udvardy non è uno scoglio insormontabile. Si profila assai equilibrata la sfida tra Sloane Stephens e Beatriz Haddad Maia e potrebbe concedere qualche game di troppo anche l’attesissima Caroline Wozniacki, che torna nel circuito addirittura dopo tre anni: per la campionessa danese c’è la qualificata Tatjana Prozorova.