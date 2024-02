Luton-Manchester City, Fa Cup: pronostici marcatori, tiratori e ammoniti

Luton-Manchester City è una gara valida per gli ottavi di finale di Fa Cup: i nostri pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti

Torna la Fa Cup, e senza dubbio per il Manchester City è uno degli obiettivi della stagione. Gli uomini di Guardiola vogliono arrivare in fondo a questa manifestazione così come hanno fatto lo scorso anno. Anche perché ripetere il Treble sarebbe qualcosa di clamoroso, e solamente un gruppo come quello del catalano ci potrebbe riuscire.

Gara da dentro o fuori, come sappiamo. Chi vince va avanti. E senza dubbio anche se giocano in trasferta sono i campioni d’Europa in carica i favoriti. E andiamo a vedere insieme, adesso, quelli che sono i nostri pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti di questa partita.

Luton-Manchester City, il pronostico per il marcatore

Haaland dovrebbe giocare titolare, ma questa sera la sensazione è che sia arrivato il turno di De Bruyne. Il centrocampista belga del City ormai si è messo alle spalle tutti i problemi, e potrebbe riuscire a trovate il gol in questa serata così importante per la sua squadra. Certo, se volete davvero andare sul sicuro è indubbio che il norvegese è quello che sicuramente troverà il gol. Ma appare una scelta scontata, quindi ci fidiamo di De Bruyne.

I possibili ammoniti e i tiratori

L’arbitro del match sarà Taylor, che in Italia soprattutto i tifosi della Roma conoscono bene. Il direttore di gara è uno che non accetta le proteste, quindi quelli del City che, di solito, sono quelli che qualche parola in più la dicono, di più potrebbero pagare dazio. Sotto questo aspetto, quindi, occhio a Rodri e Bernardo Silva: ma è pur sempre qualcosa di clamoroso, il match potrebbe prendere una piega ben delineata sin da subito. Ma anche Haaland è uno che non si tira mai indietro quando c’è da andare a protestare, quindi occhio. In casa Luton, invece, il maggiore indiziato a beccarsi il giallo è Bell, che dietro potrebbe soffrire parecchio. Ma occhio pure a Barkley.

Questione tiratori, infine: Bernardo Silva oltre il provvedimento disciplinare lo specchio della porta almeno una volta nel match lo dovrebbe centrare. Anche Ruben Dias, di testa, è uno che molto spesso ha il tempo giusto. Townsend invece, punta del Luton, è uno dei pochi tra i padroni di casa che si potrebbero creare un’occasione durante il match.