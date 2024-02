Venezia-Cittadella, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Venezia-Cittadella è una partita della ventisettesima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Nello scorso fine settimana è arrivato il Venezia ha fatto registrare il secondo successo esterno consecutivo. I lagunari hanno espugnato Pisa (1-2) grazie al gol realizzato in pieno recupero da Olivieri: tre punti pesantissimi, perché hanno consentito agli arancioneroverdi di scavalcare la Cremonese – fermata in casa dal Palermo – e tornare al secondo posto, a quota 48 punti.

Se il campionato per assirdo terminasse oggi, dunque, la squadra guidata da Paolo Vanoli festeggerebbe la promozione diretta in massima serie. Tuttavia, mancano ancora diverse partite alla fine dei giochi e le gerarchie sono tutt’altro che ben definite: dietro al Venezia c’è infatti un nutrito gruppo di squadre – quattro in totale, perché vi rientra anche il Catanzato sesto – racchiuse in pochissimi punti, a malapena sei. Un piccolo passo falso potrebbe quindi costare molto caro: ecco perché Pohjanpalo e compagni non possono permettersi di rallentare nel derby veneto con il Cittadella, una delle sfide più interessanti di questo turno infrasettimanale. I granata, peraltro, vengono da sei sconfitte consecutive, un rendimento in controtendenza netta rispetto ai risultati ottenuti fino a dicembre. Sabato scorso anche il Catanzaro ha regalato un dispiacere agli uomini di Edoardo Gorini, che ora vedono a rischio anche la loro posizione tra le prime otto.

Venezia-Cittadella: le ultime notizie sulle formazioni

Vanoli deve rinunciare agli squalificati Sverko e Zampano ed all’infortunato Lella. Per il resto, l’unico dubbio è a centrocampo, dove si contendono una maglia da titolare Ellertsson e Andersen.

Non farà troppi esperimenti Gorini, che schiererà la formazione tipo nel derby con il Venezia. Soltanto Branca mancherà all’appello perché squalificato. Pavan invece dovrebbe andare almeno in panchina.

Come vedere Venezia-Cittadella in diretta tv e in streaming

Venezia-Cittadella è in programma mercoledì alle 20:30 allo stadio “Penzo” di Venezia e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN, che negli ultimi sei anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Solo il Parma capolista ha fatto meglio del Venezia tra le mura amiche: 8 vittorie, tre pareggi e 2 sconfitte per i lagunari di Vanoli, che però davanti al loro pubblico hanno segnato più gol di tutti, ben 28. La vittoria dovrebbe arrivare senza problemi contro un Cittadella che da un mese a questa parte è in caduta libera: il numero delle reti totali sarà verosimilmente compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Venezia-Cittadella

VENEZIA (3-4-1-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Altare; Candela, Busio, Tessmann, Andersen; Bjarkason; Pierini, Pohjanpalo.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Negro, Frare, Carissoni; Vita, Danzi, Carriero; Baldini; Pandolfi, Pittarello.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1