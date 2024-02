Berrettini senza parole: la replica della Satta è pungente

Berrettini, la Satta rompe il silenzio e lo fa nel modo migliore: così l’ex velina ha risposto relativamente alla fine della loro love story.

È paradossale che proprio a ridosso di San Valentino siano scoppiate così tante coppie. Da Chiara Ferragni e Fedez, per finire a Melissa Satta e Matteo Berrettini, quella che ci siamo lasciati alle spalle è stata una settimana a dir poco movimentata.

Se, relativamente ai primi due, si sa ancora molto poco, sembra invece assodato il motivo per il quale la showgirl ed il tennista abbiano deciso di separarsi dopo appena un anno di fidanzamento. Non è un mistero che l’ex velina sognasse da tempo di dare alla luce un secondo figlio e non è un mistero neanche che credesse di aver trovato nell’Adone romano la persona giusta con cui metter su famiglia. Non aveva fatto forse i conti, però, con il fatto che Matteo avesse altri sogni nel cassetto e che gli stessi avessero la priorità rispetto al suo desiderio di paternità e di matrimonio.

Sarebbe questa, secondo quanto riferito dal settimanale Oggi, la ragione per la quale avrebbero deciso che sarebbe stato meglio rompere. Non avendo idee affini rispetto al loro futuro insieme, non aveva senso, probabilmente, mandare avanti una relazione che non li avrebbe portati da nessuna parte. Sempre a patto, s’intende, che i rumors circolati corrispondano al vero, dal momento che nessuno dei due ha dato spiegazioni, giustamente, su quanto accaduto.

Berrettini, silenziosa ma supersexy: il Satta mood conquista i social

Il solo a parlare della loro separazione è stato Matteo, che ha ritenuto doveroso, nei giorni scorsi, confermare la rottura durante la conferenza stampa che ha indetto per annunciare il suo ritorno. Per nulla desideroso di soffermarsi sui fatti suoi, si è limitato ad affermare che non stava più insieme a Melissa e che, indipendentemente da tutto, era stato un “anno bellissimo”.

Non una parola, invece, da parte della Satta, che durante la scorsa settimana è stata impegnata a Milano per la Fashion Week. E poco importa che non abbia detto nulla per confermare l’accaduto o per spiegare le sue ragioni, perché il suo comportamento, per la verità, è stato molto più eloquente di qualsiasi dichiarazione. Ed è piaciuto tantissimo, peraltro, l’atteggiamento maturo con cui ha affrontato una situazione così spiacevole.

L’ex velina si è mostrata in pubblico fiera e a testa alta, indossando un completo estremamente sensuale che avrà tolto le parole di bocca a tutti. Perfino al suo ex fidanzato, che immaginiamo abbia ammirato le sue foto supersexy esattamente come abbiamo fatto tutti noi. Una risposta silenziosa ma al vetriolo, dunque, quella di Melissa, che ha scelto di ricordargli cosa si sia lasciato sfuggire sfoggiando, appunto, una giacca oversize con il seno in vista. Più eloquente di così…