Spezia-Feralpisalò, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Spezia-Feralpisalò è una partita della ventisettesima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Ghiotta occasione per lo Spezia, una delle squadre più deludenti di questa Serie B, per allontanarsi della zona retrocessione. I liguri, partiti con ben altri obiettivi dopo aver perso la massima serie lo scorso anno nel drammatico spareggio con il Verona, si ritrovano a dover lottare per mantenere la categoria e soprattutto per evitare di retrocedere per il secondo anno di fila, evento tutt’altro che raro nelle ultime stagioni.

Con il nuovo tecnico al timone, Luca D’Angelo, le cose sembrano essere migliorate: i bianconeri non perdono da oltre un mese e nelle ultime 5 giornate hanno fatto registrare solo risultati positivi (due vittorie e un pareggio). Dopo il rocambolesco successo per 4-2 con il Cittadella di due settimane fa, l’attacco spezzino ha sparato a salve nella sfida di domenica scorsa con il Modena, terminata 0-0. Un pareggio che tuttavia ha il sapore della vittoria, se consideriamo che lo Spezia ha giocato in dieci per oltre un tempo. Non sono ammessi errori contro il fanalino di coda – a pari punti con il Lecco – Feralpisalò, reduce da tre sconfitte consecutive. I gardesani di Marco Zaffaroni hanno fatto numerosi passi indietro sul piano offensivo nei match con Bari ed Ascoli, restando in entrambe le occasioni a secco di gol. La salvezza diretta inizia a diventare una chimera.

Spezia-Feralpisalò: le ultime notizie sulle formazioni

D’Angelo conferma il 4-3-1-2 con Verde alle spalle di Falcinelli e Di Serio. Sull’out sinistro di difesa c’è Cassata mentre il centrocampo sarà composto da Nagy, Esposito e Jagiello. Squalificati Elia e Gelashvili.

Dall’altro lato, Zaffaroni deve rinunciare agli infortunati Attys, Carraro, Compagnon, Giudici e Sau. In attacco il dubbio più grande, con La Mantia e Manzari che si contendono una maglia.

Come vedere Spezia-Feralpisalò in diretta tv e in streaming

Spezia-Feralpisalò è in programma mercoledì alle 20:30 allo stadio “Picco” di La Spezia e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN, che negli ultimi sei anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Lo Spezia ha recuperato diversi giocatori e rispetto allo scorso autunno sembra in ripresa. I liguri dovrebbero tornare al successo contro la Feralpisalò, che ha di nuovo perso certezze e fiducia dopo le ultime sconfitte.

Le probabili formazioni di Spezia-Feralpisalò

SPEZIA (4-3-1-2): Zoet; Mateju, Muhl, Nikolaou, Cassata; Nagy, Salvatore Esposito, Jagiello; Verde; Falcinelli, Di Serio.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Zennaro, Di Molfetta, Felici; Manzari, Butic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1