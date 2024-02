Pisa-Modena, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Pisa-Modena è una partita della ventisettesima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Sono solo cinque i punti che separano Pisa e Modena ma, mentre i toscani rischiano di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere dopo la doppia sconfitta con Parma e Venezia, gli emiliani occupano l’ultima posizione valida (l’ottavo posto) per prendere parte alla postseason. Gli ultimi mesi di campionato, in ogni caso, possono ancora regalare soddisfazioni ad entrambe, anche se al momento sono gli uomini di Alberto Aquilani ad avere più bisogno di punti per allontanarsi dalla zona rossa.

Da quando si è ricominciato a giocare dopo la sosta, il Pisa non ha fatto malissimo: ha battuto la Sampdoria e il Lecco, pareggiato contro Reggiana e Cosenza ma pesano le tre sconfitte con Spezia, Parma e Venezia, due delle quali maturate all’Arena Garibaldi, davanti al proprio pubblico. Sotto accusa c’è finita la difesa: la porta dei toscani è rimasta inviolata solamente una volta nelle ultime 8 partite. Il Modena invece proprio domenica scorsa contro lo Spezia (0-0) è tornato a far registrare un clean sheet: si è trattato del quarto pareggio di fila per i Canarini di Paolo Bianco, chiamati ad alzare l’asticella se l’obiettivo è quello di rimanere in zona playoff.

Pisa-Modena: le ultime notizie sulle formazioni

L’ex tecnico della Primavera della Fiorentina, oltre allo squalificato Marin, deve rinunciare a De Vitis, Tramoni e Torregrossa, alle prese con problemi muscolari. In attacco si contendono una maglia Moreo e Bonfanti.

Nel Modena torna titolare l’attaccante Abiuso, pronto a far coppia con Gliozzi. Tanti indisponibili anche per il tecnico gialloblù Bianco, privo di Strizzolo, Gargiulo e Guarino.

Come vedere Pisa-Modena in diretta tv e in streaming

La sfida tra Pisa e Modena è in programma mercoledì alle 20:30 all’Arena Garibaldi di Pisa e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN, che negli ultimi sei anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Si affrontano due squadre ambiziose ma poco costanti, sia a livello di prestazione che di risultati. Seguendo il trend delle ultime giornate c’è da aspettare un match equilibrato e da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Pisa-Modena

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo; Barbieri, Piccinini, Veloso, Esteves; Touré, Valoti; Bonfanti.

MODENA (3-5-2): Seculin; Riccio, Zaro, Cauz; Ponsi, Battistella, Gerli, Palumbo, Corrado; Abiuso, Gliozzi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1