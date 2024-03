Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte è una partita della ventiseiesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni e pronostici

L’ultima occasione per il Francoforte di rimanere in corsa per l’Europa League. Altrimenti gli ospiti dovranno accontentarsi, cercando ovviamente di chiudere al sesto posto la stagione, della Conference. Insomma, per l’Eintracht il match contro il Borussia Dortmund è praticamente l’ultima spiaggia. Ma i padroni di casa hanno idee diverse, soprattutto dopo la vittoria del Lipsia nell’anticipo di venerdì.

La truppa di Terzic, che ha pescato l’Atletico Madrid in Champions League e che quindi se la giocherà davvero, è quinta al momento a due punti dalla formazione che invece dalla massima competizione europea è stata eliminata dal Real Madrid. Chiaro l’intento, quindi, di andare a riprendersi il quarto posto che varrebbe la qualificazione anche il prossimo anno. Non sarà facile, ma il muro giallo, temuto da tutti, potrebbe anche fare la differenza nel corso di questi novanta minuti.

Entrambe stanno bene, o almeno è questo quello che ci dicono gli ultimi risultati: il Borussia viene da tre vittorie di fila mentre il Francoforte ha fatto sette punti nelle ultime tre uscite. Negli ultimi cinque confronti per quattro volte sono stati i gialloneri a imporsi. Pensiamo possa andare così anche in questo modo.

Come vedere Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Due squadre che troveranno sicuramente entrambe la rete nel corso dei novanta minuti. Ma per quanto vi abbiamo raccontato prima è normale pensare che sia il Borussia Dortmund la squadra che riuscirà a vincere il match e riprendersi il quarto posto in classifica. Gol e spettacolo, comunque, sono davvero assicurati.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Sule, Schlotterbeck, Maatsen; Ozcan, Can; Reus, Brandt, Malen; Fullkrug.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Koch, Pacho; Knauff, Skhiri, Larsson, Nkounkou; Gotze, Chaibi; Marmoush.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2