Friburgo-Bayer Leverkusen, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Friburgo-Bayer Leverkusen è una partita della ventiseiesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: tv, formazioni e pronostici

Lo diciamo? Lo diciamo! Sì, questo senza dubbio potrebbe essere decisamente l’anno del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, una squadra che ancora non ha perso nessuna partita in stagione nonostante nel doppio confronto contro il Qarabag ci sia andato davvero vicino. Giovedì scorso le “aspirine” hanno pure ribaltato completamente il match nei minuti di recupero grazie alla doppietta dell’ex Roma Schick. E adesso puntano a continuare a vincere anche in campionato.

Anche il Friburgo è stato impegnato in Europa League nella trasferta inglese contro il West Ham: ma i bianconeri di Germania sono tornati con le ossa rotte visto che hanno perso cinque a zero e hanno salutato la competizione. Non è sicuramente un bel biglietto da visita da mostrare alla capolista del campionato che vuole andarsene alla sosta con un bel margine sul Bayern Monaco.

Tenendo presente che il Leverkusen, oltre ad essere evidentemente fortunato (ma se è l’anno è l’anno…) gioca anche bene a pallone, con qualità, allora possiamo tranquillamente affermare che il risultato finale di questa partita sembra anche abbastanza delineato, scritto. E andiamo a vedere sotto quello che è il nostro pronostico.

Come vedere Friburgo-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

Friburgo-Bayer Leverkusen è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La gara sicuramente regalerà delle emozioni: innanzitutto sarà un match da almeno una rete per squadra e anche da almeno tre (o forse di più) gol complessivi. Una gara che il Leverkusen riuscirà a portare a casa anche con un poco di difficoltà, ma alla fine Xhaka e compagni dovrebbero rimanere, nella peggiore delle ipotesi visto che il Bayern Monaco gioca prima, con lo stesso distacco attuale contro i rivali per la corsa al campionato. Abbiamo iniziato in un modo e chiudiamo allo stesso. Sì, è l’anno del Bayer Leverkusen.

Le probabili formazioni di Friburgo-Bayer Leverkusen

FRIBURGO (4-4-2): Atubolu; Sildillia, Ginter, Gulde, Gunter; Keitel, Hofler; Doan, Grifo; Sallai, Gregoritsch.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Tella, Wirtz; Schick.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2