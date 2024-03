Rayo Vallecano-Betis, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Rayo Vallecano-Betis è una gara valida per la ventinovesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: tv, formazioni e pronostici

Non se la passano benissimo né il Rayo Vallecano e nemmeno il Betis. I padroni di casa non vincono dal 2 gennaio in campionato, gli ospiti arrivano a questo match dopo due sconfitte di fila. Insomma, si salvi chi può.

Il cammino del Rayo, dopo un inizio comunque buono di stagione, ha ovviamente pesato in maniera clamorosa sulla classifica della squadra che adesso si ritrova solamente quattro punti avanti la zona retrocessione. Non è una cosa da sottovalutare questa, soprattutto se i padroni di casa dovessero perdere di nuovo contro un Betis che sogna l’Europa e quell’Europa, per il prossimo anno, ce l’ha solamente a due punti. Sulla carta non c’è partita, ma fortunatamente il calcio non è una scienza esatta anche perché, altrimenti, pure questo nostro lavoro non avrebbe senso. Ma anche se non è una scienza esatta, gli ospiti – che non potranno contare su Avila davanti – sono favoriti.

Anche perché, negli ultimi due incroci che gli andalusi hanno avuto in trasferta sul campo del Rayo, hanno vinto (1-2): e siccome non c’è due senza tre allora vediamo, favorita, la squadra di Siviglia.

Come vedere Rayo Vallecano-Betis in diretta tv e streaming

Rayo Vallecano-Betis, valida per la ventinovesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

In una gara da almeno una rete per squadra e da almeno tre reti complessive, appare chiaro come la forza del Betis dovrebbe venire fuori e regalare di conseguenza tre punti pesantissimi alla formazione di Pellegrini. Che si rilancerebbe in maniera prepotente per la lotta all’Europa.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Betis

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Dimitrievski; Balliu, Hernandez, Lejeune, Espino; Lopez, Ciss; Palazon, Perez, de Frutos; de Tomas.

BETIS (4-2-3-1): Silva; Sabaly, Sokratis, Riad, Miranda; Rodriguez, Carvalho; Fornals, Fekir, Johnny; William José.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2