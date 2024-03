Rennes-Marsiglia, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Rennes-Marsiglia è una partita della ventiseiesima giornata della Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:05: tv, probabili formazioni, pronostici

Messo a puntino il passaggio del turno contro il Villarreal dopo il quattro a zero dell’andata, il Marsiglia di Gasset cerca punti preziosi adesso in campionato per cercare di rientrare – anche se è difficile – nella corsa Champions League della prossima stagione. Sono sei i punti di distacco dal terzo posto e ci sono anche diverse formazioni in mezzo. Certo, gli ospiti hanno le carte in regola per vincerle tutte da qui al termine dell’anno, ma il primo ostacolo è il Rennes, una squadra che sogna l’aggancio.

Sono tre infatti i punti che dividono le due formazioni in classifica. E i padroni di casa, eliminati dal Milan dall’Europa League, vogliono tornare a giocarla quella Coppa il prossimo anno. Certo, il Rennes non vince da tre turni in campionato e non sta vivendo un momento così semplice, a differenza dei marsigliesi che dopo l’esonero di Gattuso e l’approdo di Gasset in panchina hanno decisamente cambiato marcia.

Una partita che comunque appare aperta a qualsiasi risultato e che potrebbe anche essere indirizzata, ma non del tutto ovviamente, dal viaggio in terra spagnola di Ounahi e compagni che comunque hanno dovuto prendere un aereo, giocare novanta minuti, e tornare a casa. Ma non ci sentiamo di dire che il Rennes possa riuscire in un’impresa. In questo momento, vista la situazione dei rossoneri, battere il Marsiglia avrebbe questo significato.

Come vedere Rennes-Marsiglia in diretta tv e in streaming

Rennes-Marsiglia è in programma domenica alle 17:05. Il match valido per la venticinquesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Una sfida quindi che potrebbe regalare almeno una rete per squadra e anche un pareggio finale. Sì, proprio questa è la sensazione in questo momento: Rennes e Marsiglia si potrebbero anche accontentare di non perdere e rimandare tutti gli assalti a quelle che stanno davanti nelle prossime settimane.

Le probabili formazioni di Rennes-Marsiglia

RENNES (4-2-3-1): Mandanda; Doue, Wooh, Theate, Truffert; Matusiwa, Santamaria; Bourigeraud, Gouiri, Blas; Kalimuendo.

MARSIGLIA (4-3-3): Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin; Ounahi, Gueye, Harit; Sarr, Ndiaye, Aubameyang.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1