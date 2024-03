I pronostici di sabato 16 marzo: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga

I pronostici di sabato 16 marzo: prima della sosta per le nazionali scendono in campo Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

La ventinovesima giornata di Serie A prosegue con altre quattro partite che riguardano per lo più la zona retrocessione. Su tutte la Salernitana ha forse l’ultima occasione di tornare a sperare battendo in Lecce in crisi che ha cambiato allenatore: servono solo i tre punti e la partita potrebbe riservare gol. Grande equilibrio in Udinese-Torino, sfida tra le squadre di Serie A con più pareggi.

In Premier League promette spettacolo la partita tra Fulham e Tottenham, in questo weekend si gioca però anche l’FA Cup col Manchester City strafavorito sul Newcastle. Vittoria in arrivo anche per l’Athletic Bilbao nella Liga spagnola contro l’Alaves: la lotta per la qualificazione in Champions League non ammette altri risultati per i baschi.

Pronostici altre partite

Probabile la solita abbuffata di gol in Bundesliga: tra le principali candidate ci sono Darmstadt 98-Bayern Monaco, Hoffenheim-Stoccarda, Heidenheim-Borussia Monchengladbach e Wolfsburg-Augsburg.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Salernitana-Lecce, Serie A, ore 18:00

Vincenti

• Cremonese o pareggio (in Sudtirol-Cremonese, Serie B, ore 14:00)

• Manchester City (in Manchester City-Newcastle, FA Cup, ore 18:30)

• Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Alavés, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Darmstadt 98-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 15:30

• Al Hilal-Damac, Saudi Pro League, ore 20:00

• Fulham-Tottenham, Premier League, ore 18:30

• Hoffenheim-Stoccarda, Bundesliga, ore 18:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Luton-Nottingham Forest, Premier League, ore 15:30

• Heidenheim-Borussia Monchengladbach, Bundesliga, ore 15:30

• Wolfsburg-Augsburg, Bundesliga, ore 15:30

• Frosinone-Lazio, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Udinese-Torino, Serie A, ore 15:00)