Frosinone-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Frosinone-Lazio è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La notizia della settimana sono state le dimissioni di Maurizio Sarri, che improvvisamente ha deciso di lasciare la panchina della Lazio all’indomani della sconfitta, la quarta di fila, nel posticipo con l’Udinese (1-2).

Si conclude in modo amaro, dunque, l’avventura capitolina del tecnico toscano, dall’estate 2021 al timone del club biancoceleste. In un primo momento sembrava che il presidente Lotito avesse deciso di affidare la squadra al suo vice Martusciello, almeno fino a fine stagione ma nelle ultime ore ha raggiunto un accordo con Igor Tudor: sarà lui il prossimo allenatore della Lazio. L’ex tecnico di Verona e Marsiglia, corteggiato anche dal Napoli dopo l’esonero di Rudi Garcia lo scorso novembre, avrà il difficilissomo compito di sistemare alcune cose in uno spogliatoio a quanto pare tutt’altro che unito – Lotito ha detto “Sarri è stato tradito da qualcuno” – e di provare ad invertire la rotta, anche se l’obiettivo quarto/quinto posto al momento appare fuori portata per una Lazio scivolata addirittura al nono posto, a -8 dalla Roma e addirittura a -11 dal Bologna.

Prima di due gare molto complicate – Juventus sia in campionato che in Coppa Italia e derby – i biancocelesti non possono sbagliare con il Frosinone, squadra che non riesce più a vincere da oltre un mese e che è precipitata in zona retrocessione dopo la sconfitta di una settimana da con il Sassuolo (1-0). Traballa pure la panchina di Eusebio Di Francesco, che rischia di sciupare tutto dopo l’ottimo girone d’andata.

Frosinone-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Sempre lunga la lista degli infortunati in casa Frosinone, tuttavia Di Francesco spera di poter contare su Lirola, ormai ristabilito, che si sistemerebbe sull’out sinistro. A centrocampo regia affidata a Barrenechea, mentre in attacco Soulé e Cheddira sono sicuri di un posto da titolare, l’altro se lo contendono Ghedjemis e Seck.

Avvolta nel mistero la formazione della Lazio: il nuovo allenatore, in ogni caso, dovrà fare a meno del portiere titolare Provedel, che si è fatto male contro l’Udinese. Al suo posto tocca a Mandas. Out pure Patric e Rovella.

Come vedere Frosinone-Lazio in diretta tv e in streaming

Frosinone-Lazio è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Stirpe” di Frosinone e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Frosinone-Lazio anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Match sulla carta alla portata per la Lazio, visto il momento difficile del Frosinone – 5 sconfitte nelle ultime sei giornate – ma in questo momento i biancocelesti, alla luce delle dimissioni di Sarri, restano un’incognita. Probabile invece una gara prolifica come quella dell’andata – terminò 3-1 per la Lazio – in cui verosimilmente andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Frosinone-Lazio

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Romagnoli, Okoli, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Ghedjemis.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2