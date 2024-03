Sinner-Alcaraz, Atp Indian Wells: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Sinner-Alcaraz è un match valido per le semifinali del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Potrebbe succedere di tutto. E probabilmente accadrà. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ci hanno regalato grandi emozioni ad ogni loro faccia e faccia e difficilmente stavolta faranno eccezione. Non si risparmieranno e ci garantiranno, quello è poco ma sicuro, un match pirotecnico in perfetto stile Federer-Nadal.

L’azzurro guida gli head to head con il punteggio di 4-3, ma quando di mezzo c’è il fenomeno di Murcia non si può mai stare troppo tranquilli. Tanto più che a Indian Wells, api permettendo, è riuscito a giocare di nuovo il suo miglior tennis e ad asfaltare senza troppi problemi avversari che avrebbero potuto rivelarsi assai ostici. Ha concesso poco o nulla il suo amico e rivale Sinner, che sotto il sole della California ha allungato la sua striscia di imbattibilità fino a raggiungere le 19 partite vinte. E chissà che grazie a questa semifinale, che vale tra l’altro il secondo posto nel ranking Atp, non possa portarsi a quota 20. Tutto dipende da quanto Alcaraz soffrirà, se soffrirà, questa nuova versione tirata a lustro di Jannik, che è ormai diventato la bestia nera di molti big del circuito.

Dove vedere Sinner-Alcaraz in diretta tv e streaming

Il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, valido per le semifinali del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells, sarà trasmesso nella serata di sabato 16 marzo in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Prevista anche la diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand della nota pay tv satellitare. L’incontro inizierà non prima delle 20:00 (ora italiana).

Sinner-Alcaraz: il pronostico

L’esito dell’ottavo scontro diretto tra i due big della nuova generazione è più incerto che mai. Le variabili in gioco sono tantissime e non bisogna dimenticare, per quanto Sinner sia in stato di grazia, che Alcaraz è il campione uscente di Indian Wells. È anche vero, però, che Jannik ha fin qui camminato sul velluto e non ha perso neanche un set, ragion per cui è evidentemente in forma straordinaria. Meglio concentrarsi, a questo punto, non sul vincitore, ma sul numero dei set: verosimilmente, il faccia a faccia tra il nativo di San Candido e il suo rivale di Murcia andrà avanti per 3 set e almeno 1 di essi si concluderà al tie-break.