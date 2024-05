Gratta e vinci, prendi questi: la sorpresa è assicurata

Gratta e vinci, se anche tu vuoi realizzare il sogno di una vita è questo che devi fare: è un trucco infallibile, ecco la prova.

Le ipotesi sul tema, nel tempo, si sono letteralmente sprecate. Su TikTok è nata e si è diffusa, addirittura, la cosiddetta White Line Theory, seconda la quale i Gratta e vinci milionari sarebbero solo ed esclusivamente quelli sul cui bordo compare almeno una “porzione” della linea bianca che, per effetto del processo di stampa, marchia in automatico ogni singolo lotto di biglietti.

Una teoria tutta da dimostrare, naturalmente, ma che abbiamo tirato in ballo per dimostrare che ci sono tantissime persone realmente convinte che esista un modo scientifico per scovare i tagliandi vincenti e assicurarsi una vincita milionaria. Non è così, naturalmente. E purtroppo, aggiungeremmo. Saremmo tutti ricchi, altrimenti. Può però capitare, seppure assai di rado, che qualcuno, certo del fatto suo, metta in atto uno di questi fantomatici trucchetti e la faccia franca.

Come la donna della quale vogliamo parlarvi oggi, Brenda Richardson, un’infermiera di Baltimora che ha assaporato, nelle scorse ore, il brivido di una vincita niente male. Lo scorso 1° maggio, come riferisce un comunicato stampa della Lotteria del Maryland, si è recata nel suo negozio preferito, a Rosedale, per comprare un Gratta e vinci della serie Bonus Cruciverba. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che dopo è successo qualcosa di davvero incredibile.

Gratta e vinci, gli ultimi saranno i primi e i primi pure

Ha raschiato la patina argentata e capito subito che quel giorno sarebbe tornata a casa a mani vuote. Stava per uscire dal negozio quando, con la coda dell’occhio, ha visto che la dipendente si stava apprestando a rifornire l’espositore dei Gratta e vinci.

In una frazione di secondo ha quindi deciso di tornare indietro e di comprare un altro biglietto. Solo dopo ha spiegato di averlo fatto perché convinta, e qui ci riallacciamo a quanto detto in precedenza, che i Gratta e vinci vincenti siano quelli che “aprono” e “chiudono” i rotoli dei biglietti. In questo caso, ma è un’eccezione e non la regola, magari fosse così facile, aveva ragione lei.

L’infermiera ha dovuto chiedere in prestito un paio di occhiali, ma aveva già visto coi suoi occhi che quel biglietto le aveva appena assicurato una vincita di 30mila dollari. Ha chiesto conferma alla dipendente ed è stato chiaro, in quel momento, che quello era stato il suo giorno fortunato.