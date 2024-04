Manchester City-Aston Villa, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Manchester City-Aston Villa è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Dopo il pareggio di Anfield con il Liverpool, il Manchester City si è dovuto accontentare di un punto anche nel big match di domenica scorsa contro l’Arsenal, terminato 0-0. Chi si aspettava una sfida ad alto tasso di spettacolo è rimasto deluso: la squadra di Pep Guardiola ha dominato il possesso ma non è riuscita a sfondare il muro eretto dai dei Gunners, impeccabili nella propria metà campo.

I Cityzens sono dunque costretti sempre ad inseguire: il Liverpool si è ripreso la vetta della classifica e adesso è a +3 sui campioni in carica, terzi ad una sola incollatura dall’Arsenal. Per il titolo, insomma, non è ancora detta l’ultima e le possibilità di aggiudicarselo per la quarta volta consecutiva restano alte ma la sensazione, stavolta, è che non sarà affatto una passeggiata battere la concorrenza delle altre due pretendenti all’ambitissimo trono d’Inghilterra. Il City, che nella prossima settimana verrà indubbiamente “distratto” dalla finale anticipata contro il Real Madrid in Champions League (andata in Spagna e ritorno sette giorni dopo all’Etihad Stadium), non ha tempo di riflettere su cosa non ha funzionato domenica, perché nel turno infrasettimanale li attende una gara potenzialmente ostica contro la quarta in classifica, l’Aston Villa di Emery.

Emery sogna un altro sgambetto a Pep

I Villans in caso di colpaccio a Manchester, oltre a tenere lontano il Tottenham, si porterebbero addirittura a -2 dagli stessi Cityzens, che però devono ancora recuperare una partita.

La squadra guidata dall’allenatore basco è reduce dal netto 2-0 rifilato al Wolverhampton, castigato dai gol di Konsa e Diaby. Quella del club di Birmingham, nonostante non sia più continuo come qualche mese fa, rimane una stagione strepitosa ed il sogno della qualificazione alla prossima Champions League non appare più irrealizzabile. Emery, ironia della sorte, è stato l’ultimo tecnico a regalare un dispiacere al collega Guardiola: il suo City, infatti, è imbattuto in tutte le competizioni dallo scorso 6 dicembre, quando si arrese 1-0 al Villa Park, match deciso da una rete di Bailey. Quello resta l’unico successo di Emery nei 14 incontri con il connazionale.

Come vedere Manchester City-Aston Villa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Manchester City e Aston Villa è in programma mercoledì alle 21:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Partita insidiosa contro un avversario ostico per un Manchester City non brillantissimo. Continuiamo a vedere favoriti i Cityzens ma l’Aston Villa venderà cara la pelle in un match da meno di quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Manchester City-Aston Villa

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Lewis, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Doku, De Bruyne, Grealish; Haaland.

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Bailey, Douglas Luiz, Tielemans, Rogers; Diaby, Duran.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0