Manchester City-Arsenal è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

La Premier League è l’unico dei top 5 campionati europei in cui ancora nessuna squadra ha preso il largo nella lotta per il titolo. A due mesi dalla fine dei giochi sono i tre a contendersi il primo posto: Arsenal e Liverpool hanno 64 punti e condividono la vetta, segue a ruota il Manchester City, che ha un solo punto in meno. Tutto può ancora succedere, dunque, nelle prossime dieci giornate E di sicuro ne vedremo delle belle.

La domenica di Pasqua, intanto, regala uno scontro diretto tutto da gustare. I Gunners di Mikel Arteta saranno di scena all’Etihad Stadium contro i campioni i carica del City, ancora imbattuti tra le mura amiche in campionato. Poche ore prima invece a Liverpool è in programma la sfida tra i Reds di Jurgen Klopp, pronti ad approfittare dello scontro tra le due concorrenti, ed il Brighton di Roberto De Zerbi. L’equilibrio, insomma, potrebbe iniziare a vacillare. Un vero e proprio esame di maturità per i londinesi, che in questo momento hanno i numeri migliori: nessuno ha segnato più gol dell’Arsenal (70 reti) e soprattutto nessuno ne ha subiti di meno (solo 24). I Gunners inoltre hanno iniziato in maniera fantastica questo 2024 ed in Premier League sono ancora imbattuti (le uniche sconfitte di quest’anno solare sono arrivate in FA Cup e Champions League).

Guardiola ritrova De Bruyne

Nelle restanti partite disputate da gennaio in poi Odegaard e compagni hanno ottenuto solo vittorie, l’ultima nel derby con il Brentford, piegato 2-1 dai gol di Rice e Havertz, due dei nuovi acquisti estivi.

Il City non è continuo come lo scorso anno ed ha perso troppi punti per strada ma la sua ultima sconfitta, tra le varie competizioni, risale a dicembre. Gli uomini di Pep Guardiola sono ancora in corsa su tre fronti (campionato, FA Cup e Champions League) ed hanno tutte le carte in regola per realizzare un altro Treble, che li farebbe entrare dritti nella storia. Il tecnico catalano dovrebbe aver recuperato il suo capitano, De Bruyne, che aveva saltato le ultime partite per un infortunio. Oltre a lui sono di nuovo a disposizione anche Akanji, Grealish ed Ederson, mentre restano in infermeria Stones e Walker. La sosta è stata una manna dal cielo anche per Arteta, che potrà contare nuovamente su tre titolarissimi come Saka, Martinelli e Gabriel.

Come vedere Manchester City-Arsenal in diretta tv e in streaming

La sfida tra Manchester City e Arsenal è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Due pretendenti al titolo che stanno vivendo un gran momento di forma. Come in ogni scontro diretto che si rispetti, è difficile schierarsi apertamente. La nostra preferenza però va al Manchester City, più abituato a vincere rispetto all’Arsenal ed impeccabile nei match clou come questo. L’Etihad Stadium, poi, è un fortino ormai inespugnabile, un luogo dove i Cityzens non perdono da ben 38 partite. La squadra di Guardiola parte dunque leggermente favorita in una sfida che dovrebbe regalare almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Manchester City-Arsenal

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Lewis, Ruben Dias, Akanji, Aké; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Doku.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1