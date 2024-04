I pronostici di mercoledì 3 aprile: Premier League, Coppa Italia e non solo

I pronostici di mercoledì 3 aprile: c’è la seconda semifinale di andata di Coppa Italia, in campo anche Premier League, Eredivisie e Saudi Pro League.

Fiorentina-Atalanta è la seconda semifinale di Coppa Italia, sfida tra due squadre ancora in gioco in Europa dove affronteranno rispettivamente Viktoria Plzen in Conference League e Liverpool in Europa League. Le recenti sfide di Coppa Italia tra queste due squadre sono sempre state ricche di gol: negli ultimi quattro incroci Fiorentina e Atalanta sono sempre andate a segno per un totale di 17 gol.

Anche questo nuovo capitolo dovrebbe regalare spettacolo, come avvenuto del resto in campionato: l’ultimo precedente in Serie A lo ha vinto 3-2 la Fiorentina.

Pronostici altre partite

In Premier League attese le vittorie di Arsenal e Manchester City contro Luton e Aston Villa, mentre Brentford-Brighton è sfida da gol.

In campo anche altre coppe nazionali in Germania e Francia dove appaiono altamente probabili le vittorie del Bayer Leverkusen contro il Fortuna Dusseldorf e del PSG contro il Rennes.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Fiorentina-Atalanta, Coppa Italia, ore 21:00

Vincenti

• Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Fortuna Dusseldorf, Coppa di Germania, ore 20:30)

• PSG (in PSG-Rennes, Coppa di Francia, ore 21:10)

• Manchester City (in Manchester City-Aston Villa, Premier League, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Fenerbahce-Adana Demirspor, Super Lig, ore 19:30

• Arsenal-Luton, Premier League, ore 20:30

• Bayer Leverkusen-Fortuna Dusseldorf, Coppa di Germania, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Heracles-AZ Alkmaar, Eredivisie, ore 18:45

• Brentford-Brighton, Premier League, ore 20:30

• Al-Fateh-AL Ettifaq FC, Saudi Pro League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Brentford vincente e almeno tre gol complessivi (in Brentford-Brighton, Premier League, ore 20:30)