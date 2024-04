Fiorentina-Atalanta, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Fiorentina-Atalanta è una partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Negli ultimi anni l’hanno sfiorata, senza mai vincerla. L’Atalanta, ormai da anni a caccia di un trofeo che possa suggellare la fantastica era Gasperini, c’è andata vicina nel 2019 e nel 2021, arrendendosi in finale a Lazio e Juventus. La Fiorentina invece ha giocato l’ultimo atto lo scorso maggio, venendo rimontata dall’Inter nella finalissima dell’Olimpico. Entrambe, adesso, hanno la possibilità di rigiocarla, un’altra finale. E di vincere quella Coppa Italia che coronerebbe i rispettivi cicli.

Senza dimenticare che sia i viola che i nerazzurri sono attualmente in lotta su diversi fronti. La Dea il prossimo anno punta a rigiocare la Champions League e la vittoria per 3-0 di sabato scorso sui campioni d’Italia in carica del Napoli, demoliti al “Maradona”, le ha consentito di portarsi a -2 dalla Roma quinta (l’Atalanta deve giocare ancora una partita, proprio quella contro la Fiorentina rinviata tre settimane fa per via del malore occorso al direttore generale della Viola, Joe Barone, deceduto qualche giorno dopo). Sono quattro i risultati utili consecutivi tra coppe e campionato per i bergamaschi, che tra otto giorni affronteranno il fortissimo Liverpool nei quarti di finale di Europa League, una doppia sfida sulla carta “impossibile” ma che l’Atalanta giocherà con la tranquillità di chi non ha nulla da perdere. E che sicuramente sarà un’occasione di crescita.

Viola, tutto sulle coppe

La Fiorentina invece tra una settimana sfiderà i cechi del Viktoria Plzen, con l’obiettivo di tornare in semifinale di Conference League per il secondo anno consecutivo.

La squadra di Vincenzo Italiano, a differenza di quella di Gasperini, deve puntare tutto su una delle due coppe, perché difficilmente riuscirà ad arrivare in Europa tramite il campionato. Con una gara in meno, la Viola è scivolata al decimo posto dopo la sconfitta di sabato scorso con il Milan (1-2), ennesima gara in cui i toscani, pur riuscendo a tratti a mettere in difficoltà i rossoneri, hanno peccato dal punto di vista della concretezza. La Fiorentina adesso ha 43 punti ed a -3 dalla Lazio settima. Per arrivare in semifinale di Coppa Italia ha battuto due emiliane, Parma e Bologna, entrambe ai calci di rigore. L’Atalanta invece si è prima imposta sul Sassuolo e poi è andata a vincere a San Siro contro il Milan. Tutti a disposizione per Italiano, che in difesa schiererà Ranieri con Milenkovic ed il rientrante Bonaventura sulla trequarti al posto di Beltran. Ne cambia parecchi invece Gasperini rispetto alla gara con il Napoli e l’unico dubbio è quello tra Holm e Zappacosta a destra.

Come vedere Fiorentina-Atalanta in diretta tv e streaming

La semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Franchi” di Firenze. La partita verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 506 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Fiorentina-Atalanta anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Nell’ultimo precedente tra le due squadre, andato in scena a settembre, furono fuochi d’artificio e ad avere la meglio furono i viola, che la spuntarono 3-2 al termine di una partita emozionante. Del resto, negli ultimi quattro confronti in Coppa Italia Atalanta e Fiorentina sono sempre andate a segno, realizzando in totale ben 17 gol. Potremmo assistere ad una partita prolifica anche stavolta, con la Dea che cercherà di sfruttare e capitalizzare quelle occasioni che la squadra di Italiano sicuramente concederà nell’arco del match. Almeno tre, dunque, le reti complessive in una gara in cui i nerazzurri eviteranno verosimilmente la sconfitta.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, Lookman.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2