PSG-Rennes, Coppa di Francia: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

PSG-Rennes è una partita valida per la semifinale della Coppa di Francia e si gioca mercoledì alle 21:10: diretta tv, pronostici, probabili formazioni.

In casa PSG è già iniziato il count down. I parigini, dopo la vittoria nel Classique con il Marsiglia (0-2), sono più vicini a quello che sarebbe il 12esimo titolo della loro storia. Grazie ai 12 punti di vantaggio sulla seconda, l’ennesima Ligue 1 è praticamente in cassaforte. Bisogna solo capire quando arriverà anche la matematica.

Domenica scorsa al Velodrome la corazzata guidata da Luis Enrique ha dimostrato ancora una volta quanto è ampio il divario tra i capitolini e le altre squadre del massimo campionato francese. Il Marsiglia non ha demeritato, arrivando a costruire molte più azioni da gol del PSG, ma nella ripresa sono bastati due gol di Gonçalo Ramos e Vitinha per troncare le velleità dei padroni di casa, dal 40′ del primo tempo in superiorità numerica a causa dell’espulsione di Beraldo. Si è allungata ulteriormente, dunque, la striscia positiva di Mbappé e compagni, che non perdono dallo scorso novembre, quando furono sconfitti dal Milan in Champions League. Quello fu un k.o. indolore, se consideriamo che il PSG alla fine è riuscito a passare il turno: nella prossima settimana si giocherà l’accesso alle semifinali in un’emozionate doppia sfida con il Barcellona.

La coppa dalle grandi orecchie, ovviamente, è l’obiettivo numero uno, quello che la proprietà qatariota sogna da quando si è insediata. A Parigi, infatti, vincere “solo” il campionato non basta più.

Il PSG è in ogni caso tutt’ora in corsa per realizzare il Triplete. In Coppa di Francia, dopo aver superato Revel, Orleans, Brest e Nizza, ha l’opportunità di arrivare a giocare la finalissima e sollevare l’ennesimo trofeo. Prima, però, dovrà avere la meglio sul Rennes in semifinale. I rossoneri di Julien Stephan potrebbero sfruttare la coppa nazionale per conquistare quell’Europa che difficilmente arriverà tramite il campionato. Domenica sono tornati a perdere, arrendendosi allo Strasburgo (2-0) e fallendo il sorpasso sul Marsiglia al settimo posto.

Come vedere PSG-Rennes in diretta tv e streaming

La partita tra PSG e Rennes, valida per la semifinale di Coppa di Francia e in programma mercoledì alle 21:10, non sarà trasmessa in Italia. Nessuna piattaforma, satellitare o streaming, ha acquisito i diritti della competizione nazionale francese.

Il pronostico

PSG e Rennes si sono affrontati l’ultima volta a febbraio e i parigini non andarono oltre un pareggio (1-1). Più in generale, i rossoneri si sono rivelati spesso indigesti ai campioni di Francia in carica, avendo la meglio in ben due degli ultimi quattro confronti. Certo, molto dipenderà dalle scelte di Luis Enrique, che a quanto pare ha intenzione di giocarsela con i titolarissimi. PSG favorito ma non ci aspettiamo una gara con troppi gol: il numero complessivo potrebbe essere inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di PSG-Rennes

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Danilo Pereira, Hernandez; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Kolo Muani, Dembelé, Mbappé.

RENNES (4-4-2): Mandanda; Seidu, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria, D. Doué, Terrier; Kalimuendo, Blas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0