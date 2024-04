Bayer Leverkusen-Fortuna Dusseldorf, Coppa di Germania: tv, formazioni, pronostici

Bayer Leverkusen-Fortuna Dusseldorf è una partita valida per la semifinale di Coppa di Germania e si gioca mercoledì alle 20:45: pronostici e probabili formazioni.

In questa “strana” edizione della Coppa di Germania è rimasta solo una squadra che milita in Bundesliga ed è il Bayer Leverkusen, ormai a pochi passi dal traguardo e dunque dal suo primo storico titolo.

Gli uomini di Xabi Alonso, ancora imbattuti in stagione, sono in corsa su tutti e tre i fronti, compresa l’Europa League, dove tra una settimana affronteranno il West Ham nei quarti di finale. E, se tutto dovesse andare per il meglio, potrebbero mettere le mani su una clamoroso Triplete. La “doppietta”, intanto, è ampiamente alla portata: in semifinale di coppa nazionale se la vedranno, in gara unica, con il Fortuna Dusseldorf, formazione che partecipa alla cadetteria tedesca – l’equivalente della nostra Serie B – e nell’eventuale finale incontrerebbero il Kaiserslautern, altra squadra di categoria inferiore. Insomma, anche la Coppa di Germania, a meno di sorprese, sembra destinata a finire nella bacheca di un club che non vincere un titolo dal 1993.

Alonso vicino ad una storica “doppietta”

Malgrado sia un po’ a corto di ossigeno, questo Bayer Leverkusen non molla mai: sabato scorso è risorto dalle proprie ceneri un’altra volta, ribaltando l’Hoffenheim negli ultimi minuti (Andrich, Schick).

Una vittoria importantissima che gli ha permesso di allungare sul Bayern Monaco, ora a -13, e di mettere una seria ipoteca sul Meisterschale, che potrebbe arrivare tra due settimane se il Werkself dovesse avere la meglio su Union Berlino e Werder Brema nelle prossime giornate. Alonso però vuole prendersi anche la coppa e contro il Fortuna schiererà gran parte dei titolari, ad esclusione di Arthur, unico indisponibile. Un viaggio-premio per gli ospiti, in piena lotta per il terzo posto in Zweite Liga (al momento giocherebbero lo spareggio promozione-retrocessione con la terzultima della Bundesliga). Nell’ultimo fine settimana si sono imposti 3-1 sul Kaiserslautern: è il terzo successo consecutuvo.

Come vedere Bayer Leverkusen-Fortuna Dusseldorf in diretta tv e streaming

La sfida tra Bayer Leverkusen e Fortuna Dusseldorf è in programma mercoledì alle 20:45. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Max (canale 205) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Bayer Leverkusen in questo momento non ha rivali in Bundesliga, figuriamoci contro una squadra che milita in cadetteria. Quasi impossibile che questa sfida riservi sorprese: previsti almeno tre gol complessivi e non è da escludere che anche il Fortuna riesca a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Fortuna Dusseldorf

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Schick.

FORTUNA DUSSELDORF (4-2-3-1): Kastenmeier; Zimmermann, Oberdorf, Siebert, Uchino; Engelhardt, Tanaka; Klaus, Appelkamp, Tzolis; Mustapha.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1