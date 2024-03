Marsiglia-PSG è una partita valida per la ventisettesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, diretta tv e pronostici.

Un Classique in tono minore, quello che nella serata della domenica di Pasqua va in scena al Velodrome tra le due grandi rivali del calcio francese, Marsiglia e PSG. E per capire il motivo basta dare un’occhiata alla classifica della Ligue 1: sono addirittura 20 i punti che separano gli uomini di Luis Enrique, che hanno ormai in tasca l’ennesimo titolo, e quelli di Jean-Louis Gasset, al momento solo settimi ed alle prese con una disperata rimonta per rientrare in corsa per il quarto posto, da quest’anno sinonimo di Champions League.

Motivo per cui chi avrà più motivazioni, in questo match, saranno di sicuro i padroni di casa, attualmente a -7 dal Monaco quarto. Il Marsiglia, dopo aver cambiato tre allenatori – l’ultimo, Gattuso, è stato esonerato lo scorso febbraio – ha trovato un minimo di continuità con l’esperto tecnico che fino a poche settimane prima aveva guidato (solo nella fase a gironi) la Costa d’Avorio. Con Gasset in panchina l’Olympique ha fatto registrare un filotto di cinque vittorie consecutive, compreso il 4-0 sul Villarreal in Europa League che è valso il pass per i quarti di finale. Prima della sosta, tuttavia, Aubameyang e compagni sono tornati a vedere i vecchi fantasmi, perdendo 2-0 in casa del Rennes.

Il PSG ha ormai il titolo in tasca

Procede a velocità di crociera invece il PSG, che nelle prossime gare si limiterà a gestire il cospicuo vantaggio nei confronti delle inseguitrici, concentrandosi sulla sfida con il Barcellona in Champions League.

La superiorità dei parigini nel campionato francese anche quest’anno è stata evidente: anche senza campioni del calibro di Messi e Neymar, si sono dimostrati i più forti e potrebbero chiudere i giochi con diversi turni d’anticipo. Nell’ultima giornata il PSG ha sommerso di gol (2-6) il malcapitato Montpellier, terzo successo in 2 partite dopo quelli con Real Sociedad in Champions League e Nizza in Coppa di Francia,

Come vedere Marsiglia-PSG in diretta tv e in streaming

La sfida tra Marsiglia e PSG è in programma domenica alle 20:45. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Marsiglia, nonostante una stagione finora tutt’altro che esaltante, è l’unica squadra ancora imbattuta tra le mura amiche. Dato di cui bisogna tenere conto in sede di pronostico, malgrado i Phoceens non battano l’odiato PSG al Velodrome da oltre un decennio. La sensazione è che si possa assistere ad una gara piacevole, in cui andranno verosimilmente a segno entrambe le squadre.

Le probabili formazioni di Marsiglia-PSG

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Ounahi, Mbemba, Balerdi, Merlin; Veretout, Kondogbia, Harit; Ndiaye, Moumbagna, Aubameyang.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Danilo Pereira, Beraldo, Hernandez; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2