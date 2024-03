Dimitrov-Sinner, finale Atp Miami: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Dimitrov-Sinner è la finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami: orario, statistiche, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Jannik Sinner è sempre più vicino ad infrangere un nuovo record personale (e non solo): arrivare ad occupare per la prima volta la seconda posizione del ranking mondiale. Sarebbe il primo italiano a riuscirci. Sì, perché in caso di successo nella finale di Miami – la terza nelle ultime quattro edizioni – il tennista altoatesino toccherebbe un’altra “vetta” nella sua, ancora brevissima, ma strepitosa carriera.

Il Masters 1000 della Florida, come abbiamo detto più volte nei precedenti pronostici, è uno dei tornei in cui il campione degli ultimi Australian Open ha dato spesso il meglio di sé. Un titolo, tuttavia, solo sfiorato: nel 2021, ancora 19enne, fu fermato dal polacco Hurkacz, un anno fa invece si arrese a Medvedev. Lo stesso che venerdì ha letteralmente demolito in poco più di un’ora di gioco. Il russo in semifinale è apparso irriconoscibile, commettendo errori su errori, ma Sinner non gli ha mai permesso di riprendere fiato e rientrare in partita, rifilandogli un clamoroso 6-1 6-2. È stata la quinta vittoria di fila contro il moscovita, battuto pure nell’epica finale di Melbourne lo scorso gennaio. Eppure l’azzurro – che da novembre ad oggi ha perso solo con Alcaraz ad Indian Wells – non era stato brillante nelle sfide precedenti.

Dimitrov è un giocatore in missione

Prima dell’inizio del torneo Sinner avrebbe forse messo la firma per incontrare in finale Grigor Dimitrov, ma il bulgaro sta giocando un tennis celestiale ed è un avversario da prendere con le pinze.

Il bulgaro, considerato da sempre uno dei giocatori più simili a Roger Federer – non solo per via del rovescio a una mano – a 33 anni suonati ha la grande occasione di rivincere un 1000 dopo 6 anni. E, qualunque dovesse essere l’esito del match, da lunedì prossimo rientrerà nella top 10. Un’enorme soddisfazione per lui, tra i tennisti più belli da veder giocare. Un delizia per gli esteti ma stavolta pure efficace: impressionanti le vittorie nel giro di due giorni contro Alcaraz e Zverev, battuti rispettivamente in due e tre set. Sinner l’ha affrontato tre volte in carriera ed il bilancio è favorevole all’azzurro. Nel 2023 il nativo di San Candido ha avuto la meglio a Miami e a Pechino, mentre l’unica sconfitta risale agli Internazionali d’Italia 2020.

Dove vedere Dimitrov-Sinner in diretta tv e streaming

La finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami tra Grigor Dimitrov e Jannik Sinner sarà trasmessa domenica 31 marzo in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Prevista anche la diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand della nota pay tv satellitare. L’incontro inizierà alle 21:00 (ora italiana).

Dimitrov-Sinner: il pronostico

Sinner nettamente favorito per i bookmaker e le quote molto basse non stupiscono. Dimitrov ha già realizzato due grandi imprese battendo Alcaraz e Zverev e difficilmente si ripeterà contro il tennista più in forma del momento. L’azzurro saprà domarlo e verosimilmente ci riuscirà in due set.