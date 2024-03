Inarrestabile Sainz: il suo segreto si chiama Rebecca

Sainz, sono in tanti a pensare che la Donaldson sia il suo “amuleto”: da quando c’è lei, Carlos è come rinato.

Sono in tanti a pensare che sport e sentimenti mal si coniughino. La verità, però, è che non esiste, in tal senso, una legge che possa dirsi universale. Ogni caso è a sé stante e non per tutti, dunque, vale la stessa regola.

Di Matteo Berrettini si è detto, ad esempio, che Melissa Satta fosse una fonte di distrazione troppo grande, per lui. Cosa, questa, che pur essendo priva di qualsivoglia fondamento li ha tormentati per tutta la durata della loro breve love story. Sembrano tutti d’accordo, invece, sul fatto che a Carlos Sainz non abbia fatto che bene la relazione, ancora “fresca”, con Rebecca Donaldson. La modella è diventata una presenza fissa nel box del pilota e sembra che, in qualche modo, gli porti fortuna dal giorno in cui, in punta di piedi, è entrata nella sua vita. Sino ad arrivare all’exploit al Gran Premio d’Australia, al termine del quale la coppia, dimenticandosi di fotografi e paparazzi, si è scambiata un bacio appassionato che ha fatto sognare tutti quanti ad occhi aperti.

Soprattutto quanti vorrebbero essere nei panni di Sainz. E non per la sua maestria nel guidare le auto da corsa, ma per la bellezza della donna che ha il privilegio di avere accanto a sé. Pensate un po’, la Donaldson è talmente affascinante da aver vinto il suo primo concorso di bellezza a soli 17 anni. Fu la madre ad iscriverla, a riprova del fatto che lei, probabilmente, non è mai stata pienamente consapevole del suo fascino e del suo sex appeal.

Sainz ha un gran bel portafortuna: che fascino la Donaldson

I sostenitori di Carlos, invece, se ne sono accorti eccome. La modella, con il suo sorriso irresistibile, ha conquistato tutti, dal primo all’ultimo. E Sainz è pazzo di lei al punto che, così pare, si parlerebbe già di matrimonio. Indiscrezione, questa, che è comunque tutta da verificare.

Certo è che la loro relazione procede a gonfie vele e che Rebecca, al fianco del pilota ferrarista, sembra molto più a suo agio di quanto non lo fosse con il suo ex. La Donaldson è stata fidanzata per un paio di mesi con Scott Disick, ex di Kourtney Kardashian. Lui pendeva dalle sue labbra, ma qualcosa è andato storto e i due hanno deciso, pare di comune accordo, di lasciarsi.

Tra un amore e l’altro, lady Sainz ha anche messo in piedi un brand tutto suo. L’idea è arrivata nel bel mezzo del lockdown del 2020 ed è culminata nella nascita di Muse Activewear, marchio specializzato nella produzione di abbigliamento femminile da palestra. Da quel momento in poi, tutto è cambiato. E Carlos non è stato che la ciliegina su una torta che era già bellissima anche solo così.