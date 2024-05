Il ritorno alla Roma di Kumbulla: “Dipende da De Rossi”

Per Marash Nikolin Kumbulla, difensore albanese con cittadinanza italiana, quest’anno le cose sono andate male al Sassuolo: la Roma potrebbe richiamarlo in squadra.

Il classe 2020 albanese è ancora sotto contratto con la Roma, ma non è detto che l’anno prossimo giocherà in giallorosso. La sua annata in prestito al Sassuolo non è stata soddisfacente dal punto di vista dei risultati, dato che la squadra neroverde è a un passo dalla retrocessione. Ciononostante il ragazzo è cresciuto molto. Non ha giocato molto spesso titolare, ma quando è stato chiamato in causa ha dimostrato personalità e serietà.

Per esempio, nella recente disfatta del Sassuolo contro la Fiorentina per 5-1, è stato uno dei pochi a non arrendersi fino alla fine, anche se si è dovuto assumere qualche responsabilità in occasione del terzo goal dei viola. In mezzo a tanti pasticcioni, è quello che ha combinato meno guai: mettiamola così.

Lucas Carminitana, agente FIFA e intermediario di mercato responsabile del passaggio nel 2020 di Kumbulla dal Verona alla Roma, è intervenuto ai microfoni di TVPLAY per parlare del destino del difensore e presentare al mercato Ugresic, centrocampista che potrebbe piacere molto al Bologna.

“Ognjen Ugresic sta giocando attualmente un trequartista“, ha spiegato Carminata, “ma può fare benissimo la mezzala. Pur essendo alto uno e novanta, ha visione di gioco ed è bravo nel dribbling. Riesce a spaccare in due le squadre. Attualmente stiamo in contatto con diversi club per lo più stranieri, specialmente PSV e Genk. Sono venuti degli emissari del Bologna, che di recente hanno portato a casa un colpo dal Partizan“.

“Le condizioni sono favorevoli“, ha continuato l’intervistato, “perché non avendo fatto il suo ingresso in prima squadra il prezzo è relativamente basso. La Serbia è una bottega cara, ma abbiamo ottimi rapporti con il club. Quindi potrebbe anche finire in Italia”.

Notizie sul futuro di Kumbulla: “Non sta giocando ma ha mercato“

Kumbulla arrivò a Roma come giovane promessa per la difesa. Il club lo pagò caro: il Verona lo cedette con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto condizionato a 13,5 milioni di euro più 3,5 di bonus. La situazione si è però complicata quando nell’aprile del 2023, in una partita contro il Milan, ha subito la rottura del legamento crociato. Ciò lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi. E lo ha reso poi un giocatore marginale.

A gennaio è passato in prestito al Sassuolo, dove finora ha giocato poco. “Nell’ultimo giorno di mercato c’è stato forte interesse dell’Amburgo per Marash Kumbulla“, ha raccontato l’intervistato. “Sfortunatamente non sta giocando, ma ha sempre un po’ di mercato in Germania, tra bassa Bundesliga e Bundesliga 2“.

“Il giocatore vuole aspettare ancora. Per un futuro alla Roma dipende tutto da De Rossi. Credo che ci siano possibilità che possa andare all’estero, in particolare in Germania”, ha svelato Carminata. Ci sarà dunque una cessione?