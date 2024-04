Sinner, attacco spietato: “Al posto suo mi vergognerei”

Sinner, non si può piacere a tutti e questa ne è la conferma. Non ha usato mezzi termini, è stato davvero spietato.

Il mondo non è bello se non è litigarello, recita un antico adagio. E aveva pienamente ragione il saggio che per primo mise in giro, chissà quando, questa “voce”. Sarebbe una noia mortale se tutti fossero follemente innamorati di Jannik Sinner: non ci sarebbe più confronto, non ci sarebbe divertimento e non esisterebbe il tifo.

Ci sta, dunque, che il campione altoatesino possa non piacere a qualcuno, al netto dei successi sin qui collezionati grazie al suo – quello è sicuramente oggettivo – talento. Entrano in gioco talmente tante di quelle variabili, quando si formula un giudizio su qualcuno, famoso o meno che sia, che non si può pretendere che tutti convergano nella stessa direzione. Non stupisce, pertanto, il fatto che Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis azzurro, sia convinto che il suo erede altoatesino difficilmente potrà raggiungere i suoi stessi traguardi. Soprattutto quelli relativi alla Coppa Davis.

O meglio, qualcuno che è rimasto sorpreso dalle parole dell’ex tennista, per la verità, c’è. Anche lui giocava a tennis, proprio come il 90enne di Tunisi, e non le è mandate a dire quando MowMag l’ha intervistato sui campioni del presente, in particolar modo su Matteo Berrettini, reduce da uno straordinario trionfo in Marocco, e su Jannik Sinner, che prosegue, imperterrito e senza paura, la sua cavalcata verso la vetta più alta del ranking Atp.

Sinner, fuoco su Pietrangeli: che legnata

Quel qualcuno è Daniele Bracciali, ex tennista e numero 1 d’Italia per 11 settimane. L’atleta, oggi 46enne, si è lasciato andare a delle considerazioni “spietate” su Pietrangeli e sul suo modus operandi.

“Io ho totalmente smesso di leggere e ascoltare tutto ciò che dice Pietrangeli da molto tempo – ha risposto quando gli è stato chiesto cosa pensasse delle opinioni di Nicola su Sinner – E qui stendo un velo pietoso. Non mi interessa proprio quello che dice, ne spara talmente tante e talmente grosse che ancora mi stupisco che ci sia qualcuno che lo ascolta”.

“Fa tristezza – ha aggiunto – che Pietrangeli ogni volta attacchi i giocatori italiani. Io ho giocato tanti anni in Coppa Davis e lui era l’ambasciatore: ogni volta che c’erano le scene ufficiali lui non ha mai fatto un discorso in favore dei giocatori italiani. Pensa di essere solo lui il fenomeno e anche quello che ha detto su Sinner fa veramente ridere, io al suo posto mi sarei vergognato. Sinner farà cento volte di più rispetto a quello che ha fatto Pietrangeli”. E l’udienza è tolta.