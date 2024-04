Liverpool-Atalanta, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Liverpool-Atalanta è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Non poteva andare peggio, all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, nell’ultimo sorteggio di Nyon: per arrivare a giocare la sua prima semifinale di Europa League la Dea dovrà prendersi lo scalpo del temibilissimo Liverpool, indiscutibilmente principale favorito per la vittoria finale. Per gli orobici, che devono consolidare la loro dimensione europea, sarà in ogni caso un’importante occasione di crescita.

Gasperini ritrova Jurgen Klopp a distanza di tre anni e mezzo dal loro ultimo confronto. Sì, la Dea e il Liverpool si scontrarono nel novembre 2020 nella fase a gironi di Champions League: a Bergamo, all’andata, i Reds fecero il bello e il cattivo tempo, strapazzando 5-0 i nerazzurri ma al ritorno, con la qualificazione ormai già in tasca, Salah e compagni si rilassarono eccessivamente e l’Atalanta ottenne uno storico successo nel tempio di Anfield Road (0-2) firmato Gosens e Ilicic. Oggi il divario è probabilmente ancora più netto rispetto ad allora, anche se i bergamaschi sono in grado di fare male al Liverpool ed hanno l’opportunità di giocare il ritorno tra le mura amiche, un vantaggio non banale.

I Reds fanno paura

Certo, sarà fondamentale evitare una goleada ad Anfield o perdere al massimo con un gol di scarto: l’Atalanta dovrà brillare soprattutto nella propria metà campo, impedendo agli uomini di Klopp – che hanno rifilato ben 11 gol complessivi al malcapitato Sparta Praga negli ottavi – di imporre il loro ritmo “infernale”.

Il Liverpool, pur schierando diverse seconde linee in coppa, non ha mai dato la sensazione di snobbare questa competizione. Eppure ne avrebbe ben donde, se consideriamo che è in piena corsa per il titolo in Premier League con Arsenal e Manchester City, tre squadre racchiuse in un solo punto. Domenica i Reds hanno speso numerose energie per riacciuffare il Manchester United nell’equilibrato match di Old Trafford: un pareggio (2-2) costato il primo posto solitario, visto che le altre hanno vinto entrambe. L’Atalanta invece ha incassato un’inaspettata sconfitta a Cagliari (2-1), squadra invischiata nella lotta per non retrocedere, e non aveva fatto bene neppure qualche giorno prima a Firenze, perdendo (1-0) la semifinale d’andata di Coppa Italia. Da metà febbraio gli uomini di Gasperini hanno fatto registrare solo due vittorie, contro lo Sporting in Europa League e contro il Napoli in campionato.

Una sola assenza per la Dea, quella di Scalvini. In attacco dovrebbero giocare Scamacca e Miranchuk, soltanto panchina per De Ketelaere e Lookman. Nel Liverpool Klopp schiererà tante seconde linee – il campionato adesso ha la priorità – e l’attacco sarà formato da Salah, Gakpo e Luis Diaz.

Come vedere Liverpool-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida tra Liverpool e Atalanta è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio di Alfield Road a Liverpool, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Liverpool-Atalanta anche su DAZN. La piattaforma streaming da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

L’Atalanta cercherà di competere con il Liverpool sul piano dell’intensità, essendo forse una delle squadre più “inglesi” del nostro campionato da questo punto di vista. Sarà complicato, tuttavia, tornare a Bergamo con un risultato positivo: i gol complessivi potrebbero essere almeno quattro nella notte di Anfield.

Le probabili formazioni di Liverpool-Atalanta

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Quansah, van Dijk, Gomez; Elliott, MacAllister, Jones; Salah, Gakpo, Luis Diaz.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, Scamacca.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1