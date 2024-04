Milan-Roma è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici.

Nell’ultimo sorteggio di Nyon, con 3 squadre italiane su 8, le probabilità che capitasse un derby erano molto alte. Certo, sarebbe stato meglio evitarlo, non fosse altro che per una questione di “ranking”, ma tant’è. Il lato positivo è ovviamente il fatto che ci sarà almeno una nostra rappresentante in semifinale, che se la vedrà con una tra Bayer Leverkusen e West Ham.

È ancora lunga e tortuosa, dunque, la strada che conduce al successo per Milan e Roma, pronte a dare vita ad un doppio confronto entusiasmante e ricco di spunti di riflessione. I rossoneri, una volta consolidato un posto tra le prime 4, possono dedicarsi anima e corpo all’Europa League, diventata un obiettivo concreto sin da quando gli uomini di Stefano Pioli sono usciti dalla Champions League. Finora il Diavolo si è sbarazzato senza grossi problemi di due avversari insidiosi ma comunque alla portata come Rennes e Slavia Praga. I francesi, travolti 3-0 all’andata a San Siro, nel ritorno hanno approfittato di un Milan già certo del passaggio del turno, battendolo 3-2. Due vittorie su due invece contro i cechi (4-2 a Milano e 3-1 a Praga), rimasti in 10 uomini in entrambe le sfide. Più sofferto il cammino della Roma: i giallorossi, rivitalizzati dalla cura De Rossi – subentrato a Mourinho a gennaio – hanno avuto la meglio sul Feyenoord ai rigori, poi tutto facile con il Brighton di Roberto De Zerbi, demolito 4-0 all’Olimpico (indolore la sconfitta per 1-0 nel match di ritorno).

La striscia vincente del Milan

Il Milan ormai da un mese e mezzo ha trovato una continuità che non aveva mai avuto nella prima parte della stagione. E da marzo in poi ha ottenuto solo vittorie, sia in campionato che in coppa.

Il 3-0 con il Lecce di sabato scorso gli ha permesso di consolidare ulteriormente il secondo posto, facendo in modo che il divario dalla Juventus terza restasse invariato. È stato un fine settimana positivo anche per la Roma, che si è aggiudicata di misura il sentito derby con la Lazio (1-0), deciso da un colpo di testa di Mancini. Per la squadra di De Rossi, che ha un po’ rallentato da un mese a questa parte, è la seconda vittoria in tre giornate. Rosicchiati due punti al Bologna quarto – ora i felsinei sono a +2 – e staccata anche l’Atalanta sesta (-5 con una gara in meno). Un successo, quello contro i biancocelesti, che equivale pure ad un’importante inizione di fiducia in vista del primo round del derby di coppa. Per quanto riguarda le formazioni, Pioli deve fare i conti con i soliti problemi in difesa. Tomori è squalificato e Thiaw non è al meglio: se il tedesco non ce la fa, giocherà Kjaer accanto a Gabbia. Dall’altro lato, De Rossi è senza N’Dicka, anche lui squalificato. Sulla fascia sinista Spinazzola verrà preferito ad Angelino, in attacco spazio al tridente Dybala-Lukaku-El Shaarawy.

Come vedere Milan-Roma in diretta tv in chiaro e in streaming

Milan-Roma è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 252) ed in chiaro su Rai 1. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Milan-Roma anche su DAZN. La piattaforma ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Primo scontro a livello continentale tra Milan e Roma, che finora si sono sfidate solo in Serie A. Recentemente i rossoneri sono diventati una sorta di “bestia nera” per i capitolini, che non riescono a batterli da ben nove partite, con l’ultimo successo giallorosso a San Siro che risale addirittura al 2017. La squadra di Pioli si è aggiudicata i due precedenti stagionali ma sulla panchina della Roma c’era ancora Mourinho. La “rivoluzione”, non solo tattica, portata avanti da De Rossi rende questa doppia sfida di sicuro più equilibrata ed incerta, sebbene in questo momento sia difficile andare contro il Milan, leggermente favorito nel match d’andata. Probabile tuttavia che la Roma riesca a segnare almeno una rete, tenendo aperti i giochi qualificazione.

Le probabili formazioni di Milan-Roma

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Milan-Roma: chi vince? Milan

Pareggio

Roma View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1