I pronostici di giovedì 11 aprile: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 11 aprile: ci sono le partite di andata dei quarti di finale di Europa League e Conference League.

Iniziano stasera i quarti di finale di Europa League e Conference League: a differenza della Champions League è folta la rappresentanza di squadre italiane con pure un derby in programma, quello tra Milan e Roma. Nei due precedenti stagionali in Serie A i rossoneri l’hanno sempre spuntata, ma con l’arrivo di De Rossi al posto di Mourinho il rendimento dei giallorossi è cambiato.

Milan favorito per la vittoria, ma la Roma sembra in grado di segnare almeno un gol. Missione quasi impossibile invece per l’Atalanta contro il Liverpool, irrefrenabile soprattutto quando gioca ad Anfield dove ha numeri impressionanti.

Pronostici altre partite

Nelle altre due sfide di Europa League equilibrio e gol tra Benfica e Marsiglia, mentre il Bayer Leverkusen parte favorito sul West Ham. In Conference League la Fiorentina ha le carte in regola per uscire indenne dalla trasferta col Viktoria Plzen.

I gol non dovrebbero mancare in Olympiacos-Fenerbahce, mentre l’Aston Villa è favorito per la vittoria contro il Lille.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Milan vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Milan-Roma, Europa League, ore 21:00

Vincenti

• Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-West Ham, Europa League, ore 21:00)

• Liverpool (in Liverpool-Atalanta, Europa League, ore 21:00)

• Aston Villa (in Aston Villa-Lille, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bayer Leverkusen-West Ham, Europa League, ore 21:00

• Liverpool-Atalanta, Europa League, ore 21:00

• Milan-Roma, Europa League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Olympiacos-Fenerbahce, Conference League, ore 18:45

• Viktoria Plzen-Fiorentina, Conference League, ore 18:45

• Benfica-Marsiglia, Europa League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Benfica-Marsiglia, Europa League, ore 21:00)