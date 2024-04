Gratta e vinci, la fortuna ha visto bene: come lui nessuno mai

Gratta e vinci, in pochi al suo posto avrebbero fatto lo stesso. E questo dimostra che, stavolta, la dea bendata ha decisamente fatto centro.

Quel giorno, lui e sua miglia stavano facendo due passi a Milton. Entrambi avevano un languorino, per cui si erano fermati allo Smoker Friendly Discount Tobacco per fare un piccolo spuntino. Più tardi racconteranno che, avendo qualche soldo in più, avevano pensato di concedersi, oltre a quello sfizio, anche un altro capriccio: un Gratta e vinci.

Avevano scelto un biglietto della seire Break Fort Knox: era costato loro 30 dollari e prometteva premi da capogiro che andavano da un minimo di 30 dollari ad un massimo, aprite bene le orecchie, di 2,2 milioni di dollari. Lo avevano comprato, spinto anche dalle probabilità di vincita allettanti, ma senza riporre grandi aspettative in esso. Non era mai capitato, d’altra parte, che la dea bendata si accorgesse di loro. E non c’era motivo di credere, o almeno questo è quello che credevano i due coniugi, che potesse prima o poi rivolgere loro le sue attenzioni.

Sta di fatto che, subito dopo aver acquistato il biglietto, in preda alla frenesia avevano deciso di grattarlo in quel momento, senza indugiare oltre. Una svolta svelati tutti i simboli presenti sul loro biglietto, hanno capito che la ruota, così come dice un antico adagio, stava finalmente girando. E nella loro direzione, per di più. Non ci è voluto molto perché capissero di essersi assicurati non il primo ma il secondo premio in palio con la fortunatissima serie.

Gratta e vinci, parola d’ordine condivisione: un bellissimo esempio

Nel grattino scelto e comprato insieme c’erano, per la precisione, 100mila dollari, il secondo premio più alto che si può ambire a vincere quando si compra un tagliando della serie Break Fort Knox.

“L’abbiamo portato a casa e poi l’abbiamo messo nell’armadietto – hanno raccontato i due coniugi ai funzionari della Kentucky Lottery, una volta recatisi a riscuotere la loro vincita – Non vedevamo l’ora di consegnarlo”. La loro storia non è finita qui, però. Dopo aver incassato la somma di 72mila euro – al netto delle tasse – l’uomo, insegnante, ha preso una decisione che non possiamo che definire lodevole.

“Voglio ricambiare. Come insegnante, sento di non meritarmi questo. Voglio restituire qualcosa alla mia squadra, voglio sorprendere i miei amici”. Ha pertanto stabilito di utilizzare i soldi vinti per “investire nelle persone della mia vita”, aiutandole e supportandole. Quanti, come lui, avrebbero fatto lo stesso?