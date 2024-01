Roma-Cremonese, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Roma-Cremonese è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Per uno strano scherzo del destino sarà di nuovo la Cremonese, per il secondo anno di fila, a tentare di sbarrare la strada alla Roma di José Mourinho in Coppa Italia. Lo scorso febbraio i grigiorossi si rivelarono indigesti ai capitolini, impedendo a Pellegrini e compagni di raggiungere la Fiorentina in semifinale dopo aver fatto fuori anche il Napoli nel turno precedente. Cremonese che ebbe la meglio contro i giallorossi anche qualche giorno dopo in campionato, sempre con il risultato di 2-1.

Un successo che non bastò per evitare la retrocessione: oggi i lombardi militano nella serie cadetta e sognano un’immediato ritorno al piano di sopra. Hanno comunque dimostrato di avere un particolare feeling con la Coppa Italia: in estate si sono imposti 3-1 sul Crotone, mentre due mesi fa sono serviti i supplementari per risolvere la pratica Cittadella (2-1). In campionato la Cremonese ha chiuso il girone d’andata in sesta posizione a soli tre punti dal secondo posto: evidente il cambio di marcia dopo l’arrivo in panchina di Giovanni Stroppa, che ha preso il posto di Stefano Ballardini. Non sono mancate, tuttavia, le battute d’arresto nelle ultime uscite. I grigiorossi nel Boxing Day della Serie A hanno incassato la seconda sconfitta di fila in trasferta, perdendo 3-2 nello scontro diretto di Palermo. Segno che evidentemente c’è ancora qualcosa da sistemare.

Mourinho può regalarsi un altro derby

Reduce da una sconfitta anche la Roma, che sabato scorso si è dovuta arrendere alla Juve perdendo l’ennesimo scontro diretto stagionale: decisivo il gol di Rabiot (1-0).

La squadra di Mourinho è stata sorpassata dall’Atalanta, scivolando all’ottavo posto e con 5 punti da recuperare sulla Fiorentina quarta. Le trasferte restano uno dei punti deboli dei giallorossi – decimo rendimento esterno del campionato – che continuano ad essere poco costanti dal punto di vista realizzativo e soprattutto più fragili in difesa rispetto allo scorso anno. L’allenatore portoghese, che in caso di passaggio del turno si regalerà un effervescente derby con la Lazio, non potrà contare su N’Dicka, convocato per la Coppa d’Africa dalla Costa d’Avorio, e sugli indisponibili, Kumbulla, Aouar, Smalling e Abraham.

Come vedere Roma-Cremonese in diretta tv e streaming

La sfida tra Roma e Cremonese è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale numero 505 del digitale). Sarà possibile vedere Roma-Cremonese anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Non sembrano esserci i presupposti per un’altra impresa della Cremonese, ma non sarebbe una sorpresa se i grigiorossi riescano a segnare almeno una rete, approfittando della continua emergenza della squadra di Mourinho per quanto riguarda il reparto difensivo.

Le probabili formazioni di Roma-Cremonese

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Azmoun, Belotti.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vazquez, Okereke.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1