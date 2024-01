Girona-Atletico Madrid è una partita della diciannovesima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 21:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

È la sfida del Montilivi a catalizzare le attenzioni degli appassionati del calcio spagnolo nella prima giornata del 2024. Di fronte il Girona, protagonista ormai di una favola in stile Leicester – i tifosi biancorossi si augurano ovviamente che l’esito sia lo stesso – primo in classifica a pari punti con il Real Madrid, e l’Atletico Madrid, che occupa il terzo gradino del podio insieme al Barcellona.

Si tratta dunque di uno scontro diretto a tutti gli effetti, checché ne dica il blasone. Quando manca un solo turno alla fine del girone d’andata, la squadra di Michel può addirittura ambire a laurearsi campione d’inverno, traguardo solo simbolico ma che ad inizio stagione era pura fantascienza. Questa Liga, infatti, finora ha il volto del piccolo club catalano, in grado di tenere testa e duellare con le big del massimo campionato iberico. Imbattuto dalla sconfitta di settembre con il Real Madrid, il Girona da ottobre in poi le ha vinte quasi tutte: gli unici pareggi sono arrivati nelle sfide con Athletic Bilbao e Betis. Nell’ultima uscita Aleix Garcia e compagni si sono dovuti accontentare di un punto nella trasferta andalusa, riacciuffati a due minuti dalla fine dall’ex Fiorentina Pezzella (1-1).

Per l’Atletico invece la gara di Montilivi è una ghiotta occasione per riavvicinarsi alla vetta – per adesso lontana sette punti – e rientrare nella lotta per il titolo.

Gli uomini di Diego Simeone avevano salutato il 2024 con il successo ai danni del Siviglia, sconfitto 1-0 grazie ad una rete di Marcos Llorente. Una vittoria arrivata nonostante l’inferiorità numerica dei Colchoneros negli ultimi venti minuti per via dell’espulsione del difensore turco Soyuncu. Il dicembre dei capitolini è stato tuttavia contraddistinto dalla forte discontinuità: sconfitte con Barcellona e Athletic Bilbao, pareggio con il Getafe e vittorie con Almeria e Siviglia. Oltre allo squalificato Soyuncu, Simeone dovrà fare a meno di Lemar e Barrios, mentre nel Girona mancherà David Lopez.

Come vedere Girona-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Girona-Atletico Madrid, valida per la 19esima giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

I precedenti ci dicono che il Girona non ha mai battuto l’Atletico Madrid, almeno nei tempi regolamentari. I catalani riusciranno a sfatare questo tabù in quella che è la loro migliore stagione di sempre? La sensazione è che sarà una gara molto equilibrata, con i Colchoneros che proveranno prima di tutto a contenere gli attacchi dei padroni di casa, i quali non rinunceranno ad offendere. Il Girona, che davanti al proprio pubblico ha perso solo contro il Real Madrid, dovrebbe evitare la sconfitta in un match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Girona-Atletico Madrid

GIRONA (4-1-2-3): Gazzaniga; Yan Couto, Eric García, Blind, Miguel; David López; Aleix García, Iván Martín; Tsygankov, Dovbyk, Sávio.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Llorente, Giménez, Witsel, Hermoso, Lino; Koke, De Paul, Riquelme; Griezmann, Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1