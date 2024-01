I pronostici di mercoledì 3 gennaio: Coppa Italia e Liga

I pronostici di mercoledì 3 gennaio: ci sono quattro partite di Liga e due ottavi di finale di Coppa Italia (Atalanta-Sassuolo e Roma-Cremonese).

Proseguono gli ottavi di finale di Coppa Italia con altre due partite in programma: alle 18:00 Atalanta-Sassuolo promette gol, mentre alle 21 la Roma se la vedrà con la Cremonese, capace di batterla negli ultimi due precedenti ufficiali. Il turn over non sarà d’aiuto ai giallorossi, che potrebbero faticare più del previsto per prevalere.

Nella Liga spagnola si giocano quattro partite: Granada-Cadice alle 17:00, Celta Vigo-Betis e Real Madrid-Maiorca alle 19:15 e il big match a sorpresa tra Girona e Atletico Madrid alle 21:30.

Pronostici altre partite

Il Real Madrid dovrebbe prevalere agevolmente in una partita da almeno tre gol complessivi, grande equilibrio in Celta Vigo-Betis in cui il pareggio non è da escludere. Sfida apertissima invece quella tra la capolista Girona e l’Atletico Madrid, in cui qualsiasi sarà il risultato finale tutte e due le squadre dovrebbero andare in gol almeno una volta.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in West Ham-Brighton, Premier League, ore 21:00

Vincenti

• Real Madrid (in Real Madrid-Maiorca, Liga, ore 19:15)

• PSG (in PSG-Tolosa, Supercoppa di Francia, ore 20:45)

• Roma (in Roma-Cremonese, Coppa Italia, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Real Madrid-Maiorca, (Liga, ore 19:15)

• PSG-Tolosa, (Supercoppa di Francia, ore 20:45)

Le partite da almeno un gol per squadra

• Atalanta-Sassuolo, (Coppa Italia, ore 18:00)

• Girona-Atletico Madrid, (Liga, ore 21:30)

Il “clamoroso”

Pareggio (in Celta Vigo-Betis, Liga, ore 19:15)