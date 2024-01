Sinner tenta la smorzata: chi la dura la vince

Sinner, il video circolato in rete dice tutto: ecco cosa è successo e perché i suoi avversari farebbero bene a guardarsi le spalle.

Una boccata d’aria lassù fra i monti, qualche discesa nella neve ed eccolo pronto, finalmente, a tornare in campo. Jannik Sinner ha preferito disertare i primi tornei dell’anno per focalizzarsi al meglio sulla preparazione atletica; in compenso parteciperà però, non fosse altro per sgranchirsi le gambe, al Kooyong Classic.

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 10 gennaio, fermo restando che il vero debutto, se non consideriamo il torneo di esibizione, coinciderà con l’inizio dei mitici Australian Open. È per quelli, e non solo, che l’altoatesino si è allenato duramente, insistendo sul potenziamento del suo fisico e sui colpi che può eseguire ancora meglio di quanto già non faccia. Si è concesso tre giorni di vacanza in Trentino, solo tre, ed è poi rientrato a Montecarlo, che ha fatto da cornice all’ultimo atto della off season. In queste ore spiccherà il volo alla volta della terra dei canguri e allora sì che potremo iniziare a fare il countdown. E a sognare in grande, s’intende.

Un piano per il 2024 c’è, come c’era nel 2023 ed è stato rispettato in toto, ed è anche parecchio ambizioso. Se lo scorso anno l’obiettivo era centrare le Finals, quest’anno è Slam la parola che riecheggia nella testa di Sinner. Ha i mezzi e la fame per farcela ed è per questo che i riflettori, in questo inizio di stagione, saranno puntati su di lui.

Sinner, il video dice tutto: si salvi chi può

Nel Principato, dove da qualche tempo ha spostato la sua residenza, il numero 4 del mondo ha cercato di affilare le armi meglio come meglio poteva. Ha insistito parecchio sulle variazioni di gioco, che fino a qualche tempo fa non erano il suo forte.

“Tutte le volte che puoi, fammi quella smorzata lungolinea”. Ultimo allenamento al Country Club di Monaco per Jannik Sinner: domani finalmente si vola in Australia! ✈️🇦🇺@JannikSinner_Up pic.twitter.com/fh2P18fxUY — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) January 1, 2024

Si è concentrato in particolar modo sul rovescio in back e sulle palle corte, ma anche sulle discese a rete. Il tutto, come facilmente intuibile, allo scopo di arricchire il suo bagaglio tecnico e di essere in grado, in questo modo, di affrontare chiunque, perfino gli avversari più temibili ed imprevedibili. E quanto alacremente stia lavorando lo dimostra un video, circolato in rete, in cui si sente il suo allenatore, Simone Vagnozzi, dargli delle indicazioni molto precise sul da farsi.

Nel bel mezzo di uno scambio, lo si sente dire a Jannik: “Tutte le volte che puoi, fammi quella smorzata lungolinea”. E non stiamo nella pelle, a questo punto, all’idea di rivederlo in campo e di scoprire quali novità abbia apportato al suo già stupefacente repertorio.