Sinner, quella vista è familiare: una bellissima distrazione

Sinner, la remise en forme passa da Montecarlo. E la foto comparsa qualche ora fa su Instagram non lascia spazio a dubbi.

Ha lasciato l’amaro in bocca, la parentesi romana di Jannik Sinner. Le aspettative dei tifosi erano alle stelle e quelle dei bookmaker pure, considerando che secondo i pronostici era il terzo favorito per la vittoria del Masters 1000 capitolino. Eppure, mai come in questo caso, gli analisti hanno toppato di brutto.

Né l’altoatesino e né gli altri due papabili re di Roma, ossia Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, si sono avvicinati al traguardo. Hanno lasciato il Foro Italico molto prima che il torneo entrasse veramente nel vivo, a riprova del fatto che quando si parla di tennis – e di sport in generale – è tutto assolutamente imprevedibile. Fortuna che il numero 1 d’Italia potrà rifarsi molto presto e cancellare, se tutto andrà bene, la “grigia” prestazione di cui si è reso protagonista nel match contro Francisco Cerundolo. Il Roland Garros è alle porte e ha fatto talmente bene, sulla terra rossa, che questo potrebbe essere lo Slam giusto per esplodere. Il “suo” Slam.

Quando ha lasciato Roma non sembrava stare troppo bene. Durante la partita era parso fuori forma e si era anche lamentato con il suo team, come certamente ricorderete, di avere mal di testa. Potrebbe essere stata questa la causa della sua disfatta agli Internazionali d’Italia, ma tant’è. L’essenziale è che adesso sia tornato in sé e che stia affilando tutte le armi di cui dispone per non farsi cogliere impreparato all’esordio parigino.

Sinner, Montecarlo in love: Maria e quel panorama sospetto

Qualche giorno fa, in una Instagram Stories, si era localizzato a Montecarlo. Probabilmente è lì che si sta allenando insieme al suo coach, Simone Vagnozzi, in attesa che sia tempo di fare le valigie e di andare al di là delle Alpi.

E non è un caso dunque che qualche ora una certa bionda mozzafiato abbia postato, dopo un lungo silenzio, uno scatto nuovo di zecca. Una foto sul cui sfondo c’è un panorama che ci è parso familiare. La lei in questione è Maria Braccini, la silenziosa e quasi invisibile fidanzata di Jannik Sinner. In linea di massima la ragazza lo segue in quasi tutte le sue trasferte, benché non compaia mai né in tribuna e né nel suo box.

Potrebbe non aver fatto eccezioni neanche stavolta, considerando che alle sue spalle, in questa foto supersexy, c’è il mare. Che si trovi anche lei nel Principato, in compagnia del suo tennista del cuore? Probabile. In tal caso, beato lui: che bellissima distrazione dev’essere averla lì con sé, vestita in quel modo, tra un allenamento e l’altro.