Gratta e vinci, lo spam ti fa ricco: truffa a lieto fine

Gratta e vinci, la sua storia ha dell’incredibile: la fortuna ha fatto dietrofront e la posta indesiderata si è rivelata provvidenziale.

Non mancava che una manciata di giorni al suo compleanno. Non aveva neanche deciso se festeggiarlo, ed eventualmente come, oppure con chi. E non sapeva ancora neanche che, mentre lui era in preda alla più totale indecisione relativamente al da farsi, il destino stava già muovendo i fili al posto suo.

Così, un bel giorno, il 45enne Safa Benham, di Sterling Heights, nel Michigan, ha scoperto che il suo nominativo era stato selezionato nell’ambito di un’estrazione casuale datata 30 novembre scorso. Si trattava, o almeno così pareva, di un gioco parallelo al Gratta e vinci della serie 500X Money Maker. Un concorso che premiava in maniera appunto casuale gli aspiranti fortunelli che erano rimasti a mani vuote. Qualche giorno prima aveva acquistato proprio un tagliando di quella serie, che però non era vincente, e lo aveva scansionato attraverso l’app della Michigan Lottery per appurare se effettivamente fosse “vuoto”. Lo era: non solo non c’erano dentro i 6 milioni di dollari cui giustamente ambiva, ma non aveva neanche recuperato il denaro investito nell’acquisto del tagliando. Era stata tutta fatica sprecata, insomma. Almeno all’apparenza.

Quando, nei giorni immediatamente successivi a quella giocata, aveva ricevuto la comunicazione relativa all’estrazione, non ci aveva creduto. Era rimasto così deluso, al momento di raschiare via la patina argentata da quel Gratta e vinci, che non gli pareva assolutamente possibile che la fortuna ci avesse ripensato.

Gratta e vinci, la fortuna ci ripensa: è tornata sui suoi passo

Quindi, nel momento in cui l’inaspettata email era comparsa nella sua posta in arrivo, aveva pensato che si trattasse di spam. Di una truffa con i controfiocchi, di un palese tranello teso a farlo “cadere” e ad estorcergli dati personali e riferimenti bancari.

Nel dubbio, fortunatamente, ha alzato la cornetta e ha chiamato il quartier generale della Michigan Lottery per chiedere conferma. Ha così scoperto che quella non era posta indesiderata, ma un’email provvidenziale: aveva vinto per davvero 100mila dollari grazie al concorso, parallelo al 500X Money Maker, che intendeva premiare con una seconda chance i giocatori che non avevano vinto con il Gratta e vinci.

“Sono rimasto scioccato – ha poi raccontato ai funzionari della Lotteria – Il mio compleanno è tra pochi giorni, quindi vincere è un fantastico regalo di compleanno anticipato!”. Dallo spam allo spumante nel giro di pochi minuti: avrebbe mai potuto immaginare, effettivamente, un compleanno migliore di questo? Probabilmente no.