Almeria-Girona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Almeria-Girona è una gara valida per la ventesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 14:00

Il sogno è quello di andare in testa alla classifica da soli. In attesa sempre del Real Madrid che sarà impegnato nella Supercoppa di Spagna. Il Girona di Michel non ha intenzione di fermarsi, e con i sette punti di vantaggio sul Barcellona è la squadra che al momento tiene testa agli uomini di Ancelotti. Una nuova storia come quella del Leicester ci aspetta? Difficile, ma il sogno continua.

E la sensazione è che continuerà anche dopo la sfida di domenica pomeriggio. Gli ospiti hanno il miglior attacco del campionato (46 gol fatti fino al momento) e affrontano la squadra ultima in classifica, l’Almeria, che ha la peggiore difesa del campionato, con 43 gol presi. Insomma, un testa coda al quale guardano anche con interesse le due formazioni che nella serata di domenica si giocheranno la Supercoppa di Spagna. Sì, un pensiero senza dubbio ce lo faranno.

Il Girona ha dimostrato nel corso di questa annata stratosferica di avere le qualità anche per vincere su campi importanti. Ha vinto a Barcellona, ad esempio, in rimonta, in una partita bellissima. E in stagione inoltre fuori casa non ha mai perso. E non dovrebbe succedere nemmeno adesso contro una squadra destinata, evidentemente, alla retrocessione.

Il pronostico

Fuori casa il Girona non ha mai perso. Nemmeno a Barcellona e nemmeno contro il Betis, nell’ultimo impegno esterno prima della sosta. Ha ripreso inoltre vincendo contro L’Elche, in Coppa del Re, sempre lontano dai propri tifosi. E dovrebbe riuscirci anche in questo match. per far continuare il sogno clamoroso: quello di vincere la Liga.

ALMERIA (4-2-3-1): Maximiano; Pubill, Montes, E Gonzalez, Akieme; Lopy, Robertone; Baptistao, Arribas, Embarba; Ramazani.

GIRONA (4-4-2): Gazzaniga; Couto, Juanpe, Blind, Gutierrez; Savio, Martin, A Garcia, Valery; Torre; Dovbyk.



POSSIBILE RISULTATO: 0-2