Manchester United-Tottenham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Manchester United-Tottenham è una partita valida per la ventunesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici.

Il match clou di questa insolita domenica di Premier League con a malapena due partite in programma va in scena ad Old Trafford tra Manchester United e Tottenham, due squadre attualmente distanti in classifica – gli Spurs hanno 8 punti in più – ma che ambiscono entrambe ad un posto tra le prime quattro per poter tornare a cimentarsi con la Champions League ed affrontare le migliori squadre d’Europa.

Il 2023 si è concluso nel peggiore dei modi per i Red Devils di un sempre più a rischio Erik ten Hag, che contro il Nottingham Forest ha incassato la nona sconfitta in questo campionato. Ennesima prestazione deludente per uno dei club più prestigiosi del continente che, nonostante i soldi spesi sul mercato, non riesce a tornare ai livelli dell’era Ferguson. Fatto sta che dopo 20 giornate lo United è soltanto ottavo, a pari punti con il Brighton, e molto lontano dall’Europa che conta. Ten Hag nella prima uscita del 2024 ha perlomeno evitato quella che sarebbe stata un’altra figuraccia contro il Wigan in FA Cup, superando il turno della più importante coppa nazionale senza problemi (in gol i due nazionali portoghesi Dalot e Bruno Fernandes) e tornando a tenere la porta inviolata.

Werner pronto al debutto con gli Spurs

Il vero banco di prova però sarà quello con il Tottenham, una delle squadre su cui fare la corsa per tornare a lottare per la quarta piazza.

Gli Spurs stanno vivendo un momento diametralmente opposto a quello dei Red Devils. La crisi tra novembre e dicembre è solo un lontano ricordo, con gli uomini di Ange Postecoglou che dalla vittoria con il Newcastle hanno ottenuto altri tre successi – l’ultimo dei quali in FA Cup con il Burnley – arrendendosi solo al Brighton di Roberto De Zerbi. Il club è tra l’altro uno dei più attivi sul mercato. Sono già arrivati due rinforzi in attacco e in difesa, si tratta dell’ex Chelsea Werner e del difensore Dragusin, acquistato per 25 milioni di euro più bonus dal Genoa. Il tedesco dovrebbe partire titolare, mentre dietro non ci sarà Davies, infortunatosi contro il Burnley. Assenti anche Sarr, Bissouma e Son, impegnati tra Coppa d’Africa e d’Asia. Per quanto riguarda lo United, sta facendo di tutto per esserci Lisandro Martinez, che ha ormai recuperato. Onana invece giocherà la sua ultima partita prima raggiungere il suo Camerun in Costa d’Avorio.