Nottingham Forest-Manchester United, Premier League: tv, pronostici

Nottingham Forest-Manchester United è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostici.

Segnali di vita. Segnali di ripresa. E ci volevano anche per il Manchester United che nell’ultimo match di Premier League ha ripreso l’Aston Villa e lo ha ribaltato nello spazio di cinque minuti. Una vittoria che molto probabilmente ha anche salvato la panchina di Ten Hag, che era davvero vicino all’esonero. Ma la squadra ha dimostrato di essere dalla parte del tecnico, quindi per adesso avanti insieme.

Certo, serve dare continuità ai risultati, anche per cercare di rientrare in corsa per l’Europa che adesso è distante cinque punti. E contro il Nottingham, formazione che non viaggia in acque calme, sarà difficile ma non impossibile per i Red Devils che, come detto, hanno dato almeno la sensazione di volersi tirare fuori da una situazione di classifica deficitaria per quelli che sono stati gli investimenti estivi e per quella che è la qualità della rosa.

Una vittoria in trasferta inoltre dello United manca dallo scorso 26 novembre in casa dell’Everton. Poi solo sconfitte e pareggi tra Premier League e Champions. Insomma, una rotta da invertire in maniera immediata ma non sembra essere proprio questa l’occasione adatta per riuscirci.

Come vedere Nottingham Forest-Manchester United in diretta tv e in streaming

Nottingham Forest-Manchester United è in programma sabato 30 dicembre alle 18:30 Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

In una gara che dovrebbe regalare almeno una rete per squadra, non è scontata una vittoria dello United. Anzi, un pareggio al momento nonostante l’ultima affermazione ci sembra il risultato più scontato.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Manchester United

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Turner; Williams, Boly, Murillo, Toffolo; Mangala, Danilo; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Evans, Reguilon; Mainoo, McTominay; Garnacho, Fernandes, Rashford; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1