Milan-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Sassuolo è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Milan fatica a tenere il passo di Inter e Juventus e nell’ultimo turno i rossoneri, fermati a Salerno dall’ex Pippo Inzaghi, hanno perso ulteriore terreno nei confronti delle due concorrenti, le uniche al momento che danno l’impressione di potersi contendere il titolo. Il Diavolo ora deve recuperare 11 punti ai cugini nerazzurri e sette ai bianconeri.

Stefano Pioli rimane fortemente in bilico: dopo il 2-2 con la Salernitana il club ha riflettuto sul futuro del tecnico emiliano, la fiducia gli è stata rinnovata ma non saranno tollerati altri scivoloni. Serve una risposta immediata già nelle prossime giornate, in cui il Milan dovrà cercare di riavvicinarsi alla vetta ma soprattutto guardarsi le spalle: anche il terzo posto è in discussione; si è fatto sotto il sorprendente Bologna ma non sono lontane neppure Fiorentina, Roma, Napoli e Atalanta. Il rischio di essere risucchiati nella bagarre è concreto e la sensazione è che Pioli si giochi tutto nelle prossime settimane. Gli infortuni, intanto, continuano a tormentare l’allenatore rossonero: a Salerno si è fatto male pure Tomori, autore del gol del momentaneo 1-0. Nell’ultima giornata del 2023 a San Siro è di scena il Sassuolo, squadra reduce da settimane difficili. I neroverdi contro il Genoa hanno incassato la terza sconfitta negli ultimi quattro turni ed anche la panchina di Alessio Dionisi, come quella di Pioli, vacilla pericolosamente. Da settembre in poi gli emiliani hanno avuto la meglio solo sull’Empoli: la zona retrocessione ora è distante solo tre punti.

Milan-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Di nuovo problemi in difesa per Pioli dopo l’ennesimo infortunio di un titolarissimo: contro il Sassuolo, senza Tomori, toccherà nuovamente al classe 2005 Simic, in coppia con Kjaer. L’alternativa è schierare Hernandez al centro e Florenzi a sinistra, soluzione tuttavia meno praticabile. Sono indisponibili anche Caldara, Thiaw, Okafor, Pobega e Musah: solo quest’ultimo potrebbe farcela per la sfida con gli emiliani. In attacco scalpita Jovic, autore del gol del definitivo 2-2 a Salerno.

Piove sul bagnato in casa Sassuolo: per la trasferta di San Siro non sarà a disposizione Boloca.

Come vedere Milan-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Milan-Sassuolo è in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Milan e Sassuolo anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Sassuolo solitamente con le big si trasforma ma nell’ultimo periodo anche quest’assioma è andato in crisi, proprio come la squadra di Dionisi. I tifosi rossoneri però ci vanno con i piedi di piombo, ricordando ancora la pesante sconfitta (2-5) dello scorso anno, consapevoli che l’ultimo successo del Milan a San Siro contro i neroverdi risale addirittura al 2019. La squadra di Pioli dovrebbe riuscire a sfatare questo tabù in una gara in cui farà in ogni caso fatica a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Simic, Kjaer, Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Castillejo, Laurienté; Pinamonti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1