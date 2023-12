Juventus-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Juventus-Roma è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

L’anno solare della Serie A si conclude con il big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Roma, una sfida sempre molto ricca di fascino nonostante al momento bianconeri e giallorossi stiano lottando per obiettivi diversi: scudetto i primi, quarto posto i secondi.

È Massimiliano Allegri contro José Mourinho, due fra gli allenatori più discussi del nostro campionato, criticati soprattutto per via del loro eccessivo pragmatismo. Finora però entrambi stanno avendo ragione, almeno questo racconta la classifica. La Juventus si è immediatamente ricomposta dopo il mezzo passo falso di Marassi con il Genoa (1-1) che l’aveva allontanata dalla vetta – ora la Signora è a -4 dall’Inter capolista – e una settimana fa è andata a vincere su un campo difficile come quello del Frosinone (1-2) grazie ad un’inzuccata di Vlahovic, subentrato nella ripresa. Prima era stato però il giovane talento turco Yildiz, schierato coraggiosamente dal 1′ dal tecnico livornese, a portare in vantaggio la Juventus, poi riacciuffata ad inizio ripresa dai ciociari con Baez. I bianconeri non danno mai l’impressione di dominare gli avversari ma alla fine riescono spesso a portare i tre punti a casa, dimostrando di essere gli unici a poter tenere il passo dell’Inter. È reduce da una vittoria importante anche la Roma, che una settimana fa si è aggiudicata lo scontro diretto con il Napoli (2-0), acuendo la crisi dei partenopei. Ossigeno per Mourinho dopo il pareggio con la Fiorentina e la perentoria sconfitta con il Bologna: i giallorossi sono sesti a quota 28 punti, a tre lunghezze dalla zona Champions League.

Juventus-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Chiesa, rimasto fuori a Frosinone, dovrebbe recuperare per la sfida con la Roma. Non è da escludere che accanto a lui giocherà il talentino Yildiz, che ha impressionato in Ciociaria, non solo per il meraviglioso gol. Dilemma Locatelli a centrocampo: il regista bianconero è uscito a gara in corso allo “Stirpe” e se non dovesse farcela sarà sostituito da Nicolussi Caviglia. Sulle fasce Weah e Kostic, out gli squalificati Pogba, Fagioli e Cambiaso.

La grande speranza di Mourinho è quella di riavere l’ex Dybala, ma l’argentino nonostante stia bruciando le tappe, dovrebbe partire dalla panchina o giocare comunque solo mezzo tempo. Davanti dovrebbero giocare Lukaku e Pellegrini, con il trio Bove-Paredes-Cristante confermati in mezzo al campo. El Shaarawy ancora defilato a sinistra, in vantaggio sia su Zalewski che su Spinazzola, non al meglio.

Come vedere Juventus-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida tra Juventus e Roma, in programma sabato alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’unico (ed ultimo) successo della Roma allo Stadium risale all’agosto 2020, in piena epoca Covid e con la Serie A costretta a recuperare la seconda parte del torneo in estate. Mourinho da quando è sulla panchina giallorossa non ha mai battuto i bianconeri (tre sconfitte e un pareggio) e difficilmente ci riuscirà adesso, contro una Juventus che in casa è ancora imbattuta e che ha subito a malapena quattro gol. Leggera preferenza per la Signora in un match che non dovrebbe riservare grande spettacolo: le reti complessive saranno con ogni probabilità meno di tre. Più alto potrebbe essere invece il numero di cartellini mostrati dall’arbitro Sozza: almeno due per squadra.

Le probabili formazioni di Juventus-Roma

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Chiesa.

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Pellegrini; El Shaarawy; Lukaku.

La Roma riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0