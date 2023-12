I pronostici di sabato 30 dicembre: Serie A e Premier League

I pronostici di sabato 30 dicembre: si chiude il 2023 della Serie A, in campo anche Premier League altri campionati minori.

Il 2023 della Serie A chiude i battenti questo sabato con ben sei partite in programma: vittorie interne alla portata per Atalanta e Milan rispettivamente contro Lecce e Sassuolo, promette scintille il big match tra Juventus e Roma.

Sarà una sfida soprattutto di nervi tra due squadre raramente spettacolari nel gioco: molto probabilmente il numero di cartellini mostrati dall’arbitro Sozza sarà superiore a quello complessivo dei gol segnati.

Pronostici altre partite

Si gioca anche in Premier League dove Aston Villa e Manchester City dovrebbero battere con un cospicuo numero di gol segnati Burnley e Sheffield United.

Più complicato l’impegno del Manchester United sul campo del Nottingham Forest rigenerato dal nuovo allenatore Nuno Espirito Santo: la vittoria dei Red Devils è tutt’altro che scontata.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Entrambe le squadre almeno due cartellini in Juventus-Roma, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Atalanta (in Atalanta-Lecce, Serie A, ore 12:30)

• Aston Villa (in Aston Villa-Burnley, Premier League, ore 16:00)

• Milan (in Milan-Sassuolo, Serie A, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Milan-Sassuolo, Serie A, ore 18:00

• Manchester City-Sheffield United, Premier League, ore 16:00

• Al Taawon-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 19:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Crystal Palace-Brentford, Premier League, ore 16:00

• Wolverhampton-Everton, Premier League, ore 16:00

• Verona-Salernitana, Serie A, ore 18:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Nottingham Forest-Manchester United, Premier League, ore 18:30)