West Ham-Bournemouth, Premier League: probabili formazioni, pronostici

West Ham-Bournemouth è una partita valida per la ventiduesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Da una parte il West Ham, ancora alla ricerca della prima vittoria del 2024, dall’altra invece il Bournemouth, che vuole dimenticare in fretta la batosta con il Liverpool di 10 giorni fa. Non mancano di certo gli spunti nel primo dei due posticipi del turno infrasettimanale di Premier League, che vede scontrarsi due squadre in lotta per obiettivi diversi: gli Hammers sognano il quarto posto, le Cherries una salvezza tranquilla.

Gli uomini di David Moyes avevano chiuso nel migliore dei modi il vecchio anno e cioè andando a vincere in casa dell’Arsenal (0-2), sfatando così il tabù Emirates Stadium. Pochi giorni prima anche il Manchester United si era dovuto arrendere al West Ham, capace di ottenere tre vittorie consecutive dopo l’umiliante 5-0 rimediato lo scorso 10 dicembre a Craven Cottage con il Fulham. Dal successo con i Gunners in campionato gli Hammers hanno fatto registrare due pareggi, il primo con il Brighton (0-0) ed il secondo con il fanalino di coda Sheffield United (2-2). In mezzo ci sono state le due gare di FA Cup con il Bristol City, che ha prevalso 1-0 nel replay (la prima sfida era terminata 1-1) ed ha estromesso dalla competizione i londinesi.

Bournemouth imprevedibile

Nonostante abbia rallentato, il West Ham resta a -5 dal quinto posto, che da quest’anno potrebbe valere la qualificazione alla “nuova” Champions League: la prossima edizione, infatti, coinvolgerà più squadre.

Attenzione, però, ad una potenziale “buccia di banana” come il Bournemouth, che a cavallo tra novembre e dicembre ha vissuto un vero e proprio stato di grazia, centrando sei vittorie in sette partite. Poi sono arrivate le sconfitte consecutive con Tottenham e Liverpool a riportare sulla terra le Cherries di Andoni Iraola ma i rossoneri hanno dimostrato di poter creare grattacapi a chiunque con il loro gioco propositivo. Di questo passo la salvezza potrebbe essere raggiunta prima del previsto: al momento il Bournemouth ha nove punti in più della terzultima, il Luton Town.

Come vedere West Ham-Bournemouth in diretta tv e in streaming

La sfida tra West Ham e Bournemouth è in programma giovedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il West Ham deve rinunciare a Paquetà e Antonio, entrambi ancora infortunati, ma in compenso ha ritrovato Kudus, rientrato a Londra dopo l’avventura fallimentare con il suo Ghana nella Coppa d’Africa. La vittoria degli Hammers, in ogni caso, non è scontata: il Bournemouth si farà valere in un match potenzialmente divertente e da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di West Ham-Bournemouth

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Johnson, Mavropanos, Zouma, Emerson Palmieri; Phillips, Soucek; Bowen, Ward-Prowse, Fornals; Ings.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Smith, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Cook, Christie; Tavernier, Scott, Sinisterra; Solanke.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2