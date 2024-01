Getafe-Real Madrid, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Getafe-Real Madrid è un recupero della ventesima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

L’ultimo recupero infrasettimanale della Liga è quello più atteso e vede protagonista il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che in caso di vittoria contro il Getafe tornerebbe, da solo, in cima alla classifica. I Blancos attualmente sono a -1 dal sorprendente Girona ma rispetto ai catalani hanno giocato una gara in meno, rinviata due settimane fa a causa della Final Four della Supercoppa di Spagna (poi vinta dal Real Madrid).

Un’occasione da sfruttare ad ogni costi, dunque, per Modric e compagni, in quella che ormai è diventata una corsa a due, visto che Barcellona e Atletico Madrid danno l’impressione – a meno di eventuali rimonte – di essere fuori dai giochi per il titolo. Il Real Madrid, intanto, è reduce dall’ennesima vittoria, la quinta di fila in campionato: nonostante l’assenza di Bellingham, squalificato per somma di ammonizioni, i Blancos hanno fatto ritorno dalle Canarie con tre preziosissimi punti, dopo aver rimontato il Las Palmas prima con Vinicius e poi con Tchouaméni (1-2). Solamente il Girona ha collezionato più punti del Real Madrid in trasferta: il bilancio è di 8 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Cela sempre qualche insidia, tuttavia, il derby con il Getafe di José Bordalas, squadra in fiducia e che sta andando oltre quelle che erano le aspettative iniziali. Gli Azulones sono decimi, neanche lontanissimi dalla zona Europa, e vengono dal 2-0 rifilato al Granada nel posticipo dell’ultima giornata, deciso dai gol di Greenwood e Borja Mayoral. Una vittoria salutare, se consideriamo che il Getafe non vinceva da metà dicembre (l’aveva fatto solo in Coppa del Re).

Come vedere Getafe-Real Madrid in diretta tv e streaming

Getafe-Real Madrid, valida per la ventesima giornata della Liga, è in programma giovedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Nella vicina trasferta di Getafe Ancelotti dovrebbe schierare un undici diverso rispetto a quella che ha battuto il Las Palmas: oltre al ritorno dell’imprescindibile Bellingham, dovrebbero partire dal 1′ Mendy, Vazquez, Valverde e Modric. Per i Blancos, in ogni caso, non sarà una passeggiata. I tre punti probabilmente arriveranno, ma saranno sudati: non è da escludere che il Getafe riesca a segnare almeno una rete.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Getafe-Real Madrid

GETAFE (4-4-2): Soria; Diego Rico, Gastón, Djené, Damián; Milla, Maksimovic, Mata, Greenwood; Ünal, Borja Mayoral.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vazquez, Nacho, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Modric, Valverde; Bellingham; Rodrygo, Vinícius.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2