Sinner e Sanremo, bookmaker scatenati: spunta la quota

Sinner e Sanremo, i bookmaker sono scatenati: spunta la quota anche per questo. E non solo. Quello che sta succedendo

Possiamo parlare di effetto Sinner? Probabilmente sì, possiamo tranquillamente affermare questo perché dopo il clamoroso exploit in Australia, il giovane tennista azzurro che ieri è tornato in Italia accolto dal presidente del consiglio Giorgia Meloni fa discutere tutti. Ed è giusto così, ha riscritto letteralmente la storia di questo sport.

E i bookmaker intanto sono scatenati, cavalcando l’onda di Jannik. Se ieri vi abbiamo spiegato di come si potrebbe già scommettere sulla vittoria di Sinner nei prossimi Slam dell’anno, oggi spuntano altre quote. E andiamo a vedere quali sono.

Sinner e Sanremo, ecco la quota

Partiamo prima dello Sport. Quest’anno è l’anno delle Olimpiadi che si disputeranno in Francia, a Parigi, e secondo i bookmaker (in questo caso Goldbet e Better), Jannik Sinner potrebbe essere scelto come portabandiera azzurro. Nell’ultima edizione sono stati Elia Viviani e Giorgia Rossi gli atleti scelti per compiere questo importante servizio per uno sportivo, e questa volta potrebbe toccare al tennista. In questo caso la quota è di 5 volte la posta. Non altissima. Sinner è sicuramente uno dei papabili.

Ma oltre lo sport c’è anche Sanremo, ormai prossimo a iniziare. Amadeus ha sentito odore di successo e ha ufficialmente invitato l’azzurro alle serate liguri. Al momento Sinner non si è esposto, ma di certo lo farà. Sia in un caso sia nell’altro. E i bookmaker italiani sono sicuri di una sua partecipazione, visto che si gioca solamente a 2 volte la posta una sua presenza all’Ariston. E prende quota, pure, anche la presenza di Jannik agli Oscar, anche se in questo caso assai meno probabile. Si gioca a 15 volte la posta. Chissà, magari potrebbe arrivare il ribaltone come successo a Melbourne domenica scorsa.