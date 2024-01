Manchester City-Burnley: pronostici marcatori, tiratori e ammoniti

Manchester City-Burnley si gioca stasera ed è valida per la ventiduesima giornata di Premier League. I nostri pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti

Riprendere l’Arsenal e non lasciare scappare il Liverpool che, questa sera contro il Chelsea, ha un compito tutt’altro che agevole. Ben chiaro in testa l’obiettivo per il Manchester City di Guardiola che ospita il Burnley, in un match che non sembra avere storia. Troppo netto il divario in campo.

E allora andiamo a scoprire insieme quelli che possono essere i marcatori i tiratori e gli ammoniti di questo delicato e quasi fondamentale match di campionato per la squadra del tecnico catalano.

Manchester City-Burnley, il pronostico dei marcatori

Ovviamente in assenza di Haaland la punta scelta da Guardiola è Alvarez. L’argentino la porta la vede con una certa regolarità, e siccome nell’ultimo match non ha segnato vuole riscattarsi. Altamente probabile che riesce a trovare il gol in questo match contro una formazione che concede spazi e che non sembra aver proprio nelle corde la possibilità di tenere testa alla formazione campione d’Europa. La serata adatta insomma, per un attaccante, per tornare a gioire. Occhio anche sotto questo aspetto a Bernardo Silva, che ha i soliti tempi di inserimento clamorosi.

Tiratori e ammoniti, il nostro pronostico

Kovacic è uno che ci prova dalla distanza. Ecco che lo potrebbe fare anche questa sera. In mezzo al campo è il croato l’elemento che deve andare ad attaccare la porta avversaria. Non ci stupiremmo se l’ex Inter e Real Madrid riuscisse a centrare lo specchio. Insieme a lui ci potrebbe provare anche Gvardiol: gioca come terzino, quindi potrebbe seguire l’azione in più di un’occasione e anche nei calci da fermo va a riempire l’area avversaria.

Questione ammoniti: occhio al giallo per Vitinho, che se la dovrà vedere con Doku o Grealish in quella zona di campo, entrambi abilissimi nell’uno contro uno. Potrebbe realmente andare in difficoltà. In casa City invece Rodri (10 ammonizioni e una espulsione in stagione tra club e nazionale) è quello che si potrebbe beccare il giallo. Insieme a Walker che potrebbe risentire a livello mentale dello scandalo sulla sua vita privata finito in prima pagina su tutti i tabloid.