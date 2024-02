Sinner fuori dai giochi: Djokovic non perdona

Sinner silurato dalla sera alla mattina: non c’è più spazio per lui. Copione da riscrivere, è tutta colpa di Nole.

Calato il sipario sugli Australian Open, è volato sulle Dolomiti. In casa del “nemico”, praticamente. Perché è lì, a quelle latitudini, che è nato il giovane talento che gli ha portato via due cose in un colpo solo: la coppa in palio a Melbourne e la possibilità di vincere il Grande Slam. Non se ne parla neanche per quest’anno, avendo perso il primo Major dell’anno.

Ci sta quindi che, al netto della simpatia che nutre nei suoi confronti, Jannik Sinner sia per lui, ora come ora, il suo “spauracchio”. E ci sta pure che Novak Djokovic si sia voluto prendere una pausa per dimenticare ciò che è successo nella terra dei canguri. Non se l’aspettava, forse. Sapeva bene di essere circondato da nuove leve desiderose di dar fastidio ai campioni del circuito. E sapeva bene pure che l’altoatesino era tra i favoriti per la vittoria. Non ha voluto crederci per davvero, però, fino a che Jannik non ha messo in campo l’ultima palla. Il punto decisivo.

Chissà quante volte avrà pensato e ripensato a quel momento, re Nole. Quante volte avrà rivissuto nella sua mente la semifinale degli Australian Open e quante volte avrà sognato che finisse in un altro modo. Purtroppo, però, non si può. A meno che…

Sinner silurato: si torna indietro

Sì, c’è un “a meno che”. Non è ancora detta l’ultima parola. Forse è possibile premere il tasto rewind e tornare a quel momento. Quel momento lì. Quello in cui è stato chiaro quanto Sinner volesse la vittoria e quanto desiderasse battere il Djoker.

Normally the writers start the season with my character Novak winning the Australian Open title. So, for anyone that doesn’t like the beginning of this season, please contact the director 😂😂 @atptour — Novak Djokovic (@DjokerNole) February 7, 2024



Naturalmente non si può, è ovvio, ma Nole ci spera comunque. Tant’è che, in riferimento ad un esilarante video pubblicato dall’Atp Tour nelle scorse ore, in cui si racconta la stagione come fosse un reality show, Djokovic ha scritto quanto segue: “Normalmente gli sceneggiatori iniziano la stagione con il mio personaggio Novak che vince il titolo dell’Australian Open. Quindi, per chiunque non gradisca l’inizio di questa stagione, si prega di contattare il regista”.

Nei sogni di Novak Sinner viene silurato, tagliato fuori dai giochi come se nulla fosse. Segno che non lo ha ancora “perdonato” e che sta facendo una gran fatica ad accettare tutto quello che è accaduto nella terra dei canguri. Meglio prenderla a ridere e scherzarci su, allora…