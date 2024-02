Sinner, chi la fa l’aspetti: punzecchiato in diretta

Sinner, sui social in queste ore non si è parlato d’altro: la stoccata inaspettata ha fatto infuriare i tifosi del campione.

Qualcuno pensa che declinare l’invito di Amadeus sia stato una scelta molto saggia. Qualcun altro ritiene, invece, che sia stato scortese, rifiutare l’ “abbraccio” dell’Ariston e del pubblico italiano. Fermo restando, naturalmente, che ognuno è liberissimo di decidere per sé e che non è mai il caso di mettere il becco nelle scelte altrui. Men che meno in questo caso.

Ha tenuto banco per giorni, come noto, l’affaire Sinner a Sanremo. Il padrone di casa, alla sua ultima esperienza come conduttore della kermesse canora, aveva invitato il campione degli Australian Open in Liguria. Jannik, però, un po’ per eccesso di riservatezza, un po’ perché impegnato a preparare i prossimi tornei, ha elegantemente detto no. Perché lui è così: chiunque avrebbe fatto carte false per scendere quella scalinata, ma Sinner no. Ai palcoscenici preferisce di gran lunga un bel campo in cui giocare a tennis.

Oltre una settimana è trascorsa da quando ha ufficialmente declinato l’invito di Amadeus, eppure ancora se ne continua a parlare. Soprattutto dopo la serata inaugurale del Festival, visto e considerato che il conduttore e direttore artistico avrebbe detto in diretta qualcosa che, a detta di molti, aveva tutta l’aria di essere un chiaro riferimento al campionissimo azzurro.

Stoccata a Sinner o forse no

In occasione della prima delle 5 puntate della kermesse, il padrone di casa ha accolto sul palco un’altra stella dello sport azzurro: Federica Brignone. La sciatrice alpina è riuscita, nonostante i numerosi impegni del momento, a fare tappa nel regno della musica italiana.

Amadeus era felicissimo di averla sul palco con sé e, per questo motivo, ha voluto ringraziarla: “Gli impegni non ti mancano – ha detto al momento di accoglierla – ma hai trovato il tempo per venirci a trovare“. Qualcuno, come si evince dai numerosi post pubblicati sui social network – ha letto nella sua frase una chiara stoccata a Sinner, che il tempo per una toccata e fuga a Sanremo, invece, non lo ha trovato.

Difficile che sia così, però. Amadeus ha capito i motivi che hanno indotto Jannik a dire di no e anzi, gli ha addirittura chiesto scusa per averlo messo in imbarazzo, dato il polverone che la vicenda ha poi sollevato. Quindi no, non crediamo che la sua sia stata una stoccata. Dispiace a lui, come a tutti noi, che Sinner abbia declinato l’invito, ma tant’è: speriamo almeno che torni da Rotterdam con un nuovo trofeo da mettere in bacheca.