Cittadella-Parma e Cremonese-Reggiana, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Cittadella-Parma e Cremonese-Reggiana sono valide per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

I tre punti sul Venezia, arrivati al minuto 100 grazie alla splendida rete al volo di Camara, hanno permesso al Parma di allungare. Adesso sono sei i punti di vantaggio sul terzo posto, occupato dal Como. Non un bottino enorme, ma sicuramente che gli uomini di Pecchia possono gestire. E contro il Cittadella è senza dubbio importante fare un risultato positivo.

Cosa che i ducali ovviamente hanno nelle corde, cercando pure di sfruttare il momento negativo della squadra di Gorini che si presenta al match contro la capolista dopo tre sconfitte di fila che hanno macchiato un cammino che sembrava incredibile. Il Parma ha le carte in regola per riuscire nel colpo esterno. Difficile, ovviamente. Ma almeno un punto a casa verrà portato.

Non ci sono invece dubbi sull’altra partita di questo articolo. La Cremonese – che si è incredibilmente rinforzata sul mercato di gennaio prendendo Marrone, Falletti e Johnsen – continua a macinare gioco e risultati. Stroppa sta facendo vedere la sua mano trascinato da un Coda che ha già scavallato la doppia cifra in campionato e che è pronto a ripetersi anche nel match di sabato pomeriggio. La Reggiana oggettivamente è poca cosa rispetto alla squadra lombarda. I tre punti sembrano solo ed esclusivamente questione di tempo.

Come vedere Cittadella-Parma e Cremonese-Reggiana in diretta tv e in streaming

Cittadella-Parma e Cremonese-Reggiana sono in programma sabato 10 febbraio. Entrambe alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cittadella-Parma

Ci sta il colpo esterno del Parma, anche se sul campo difficile del Cittadella la squadra di Pecchia si potrebbe anche accontentare del pareggio. Ma noi crediamo che i padroni di casa non stanno vivendo quel momento giusto per pensare al colpo. Quindi andiamo sul 2. Il Parma è vicino alla Serie A.

Le probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Amatucci; Cassano; Pittarello, Pandolfi.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Delprato, Circati, Di Chiara; Estevez, Sohm; Man, Bernabé, Benedyczak; Bonny.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2