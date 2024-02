Real Madrid-Girona, Liga: tv, formazioni, pronostici

Real Madrid-Girona è una gara valida per la ventiquattresima giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni e pronostici

La classifica dice questo: 58 punti il Real Madrid, 56 punti il Girona. Prima contro seconda della classe. Una vittoria della squadra di Carlo Ancelotti – che è altamente probabile e poi vi spieghiamo i motivi – di fatto chiuderebbe il campionato e chiuderebbe il sogno della truppa di Michel, l’unica in grado di fino al momento di tenere testa alla truppa che gioca in maglia bianca.

Si decide il campionato al Bernabeu, in un match dove il Real ha davvero tutto da perdere. Perché il Girona ovviamente non ha mai pensato a vincere il campionato nemmeno quando si è trovato davanti a tutti. Sì, forse il pensiero un poco è passato nella testa dei giocatori, ma già riuscire a qualificarsi alla prossima Champions League sarebbe clamoroso. Quindi meglio tenere i piedi per terra. Il Girona giocherà la sua partita senza pensieri, sapendo che potrebbe venire fuori un risultato positivo ma sapendo, soprattutto che il Real Madrid è assai più forte e che soprattutto è abituato a giocare partite del genere, dall’alto livello di tensione. E questo potrebbe fare ovviamente la differenza alla fine dei 90minuti.

E poi c’è il fattore Bernabeu, che abbiamo capito anche quest’anno che è decisivo. Il Real viene letteralmente trascinato dai propri tifosi che vogliono tornare alla vittoria dopo la beffa nel derby contro l’Atletico della scorsa settimana: i Colchoneros hanno impattato oltre il minuto 90 chiudendo la stagione senza aver perso un derby a meno che non ci sia un incrocio in Champions League che noi speriamo non possa esserci visto che la squadra di Simeone sarà impegnata contro l’Inter di Inzaghi. Insomma, il match sembra essere abbastanza scritto. E deciderà la stagione.

Come vedere Real Madrid-Girona in diretta tv e streaming

Real Madrid-Girona, valida per la ventiquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Durante la partita il Girona dovrebbe riuscire a trovare il gol anche perché la difesa del Real Madrid non è poi così imperforabile. Ma la qualità dei giocatori di Ancelotti farà la differenza in un match, quindi, da almeno tre reti complessive. Padroni di casa vittoriosi e che cominceranno a fare i calcoli scudetto. Non abbiamo dubbi.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Girona

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Rudiger, Fernandez, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Vinicius, Rodrygo.

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Couto, Garcia, Blind, Gutierrez; Herrera, Garcia; Tsygankov, Martin, Savio; Portu.



POSSIBILE RISULTATO: 3-1