Real Sociedad-Osasuna, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Real Sociedad-Osasuna è una gara valida per la ventiquattresima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: tv, formazioni e pronostici

Non perde da sei partite la Real Sociedad. Il problema per la squadra di Alguacil è che non riesce nemmeno a vincere e di conseguenza la corsa alla Champions League si è complicata in maniera terribile. Inutile pensarci al momento, meglio cercare di difendere intanto il sesto posto, quello che permetterebbe alla squadra di volare in giro per l’Europa il prossimo anno, e puntare al massimo al quinto. Ma bisogna tornare ovviamente a prendersi di nuovo i tre punti che mancano da 3 uscite.

E l’occasione contro l’Osasuna, in casa, è davvero importante per la truppa che ha chiuso al primo posto il girone di Coppa contro l’Inter. Gli ospiti in primis non vivono un ottimo momento di forma, e poi onestamente con i 26 punti conquistati fino al momento – più nove rispetto alla zona rossa – sono abbastanza tranquilli di rimanere dentro il massimo campionato spagnolo anche il prossimo anno. Quindi? Quindi, è evidente, che sembra davvero tutto apparecchiato per una vittoria della Real Sociedad, che tornerà quasi sicuramente a prendersi la vittoria che come detto manca da quasi un mese.

Anche perché tra poco ritorna la Champions League che per almeno tre settimane toglierà energie fisiche e mentali agli uomini di Alguacil. Un’occasione da non perdere assolutamente.

Come vedere Real Sociedad-Osasuna in diretta tv e streaming

Real Sociedad-Osasuna, valida per la ventiquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Gara assolutamente da vittoria interna. E che alla fine dei 90′ dovrebbe regalare almeno tre reti complessive. Real Sociedad nettamente favorita. E che vincerà.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Osasuna

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Galan; Merino, Zubimendi, Mendez; Kubo, A Silva, Oyarzabal.

OSASUNA (4-4-2): Herrera; Areso, D Garcia, U Garcia, Cruz, Pena; Oroz, Munoz, M Gomez; Arnaiz, Budimir.



POSSIBILE RISULTATO: 3-1